En un mensaje que puso el foco sobre Medio Oriente, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que los recientes ataques de Israel contra el Líbano pueden llevar a que una guerra se extienda por toda la región.

"Los ataques recientes contra el Líbano y las últimas declaraciones de Israel son una clara evidencia de los esfuerzos por extender la guerra a la región", afirmó Erdogan, durante un evento organizado por el Comité Directivo Nacional Turco-Estadounidense (TASC) en Nueva York este domingo.

El mandatario turco llegó a Estados Unidos el sábado para participar en la Asamblea General de la ONU, donde pronunciará su discurso este martes.

Erdogan además denunció que el genocidio que está perpetrando Israel en tierras palestinas, especialmente en Gaza, es una amenaza para la paz en la región. "Las instituciones y organizaciones globales no han tomado medidas efectivas para poner fin a la opresión en Gaza o prevenir la masacre de Israel", aseveró.

Haciendo énfasis en que el sistema global ya comenzó a perder toda su "eficacia y credibilidad", el presidente sostuvo que las instituciones encargadas de garantizar la paz y la seguridad están "claramente en un estado de colapso moral".

"La masacre que se está produciendo en Gaza desde hace 352 días lo ha demostrado una vez más", indicó.

El mandatario también señaló que Türkiye está haciendo todo lo posible para detener la política israelí de "ocupación, invasión y masacre lo antes posible". "No hemos permanecido en silencio y no permaneceremos en silencio ante cualquier ataque a la santidad y el estatus histórico de la mezquita de Al-Aqsa, nuestra primera qibla", enfatizó.

“Por la integración, contra la asimilación”

Dirigiéndose a la comunidad turca en Estados Unidos, Erdogan felicitó a los empresarios y emprendedores, a quienes consideró una "fuente de orgullo" para Türkiye por su éxito en el sector comercial y económico de ese país.

También quiso recordar a sus ciudadanos "dondequiera que estén, en cada oportunidad: estamos a favor de la integración y también en contra de la asimilación".

"Queremos que nuestros ciudadanos se destaquen en todos los ámbitos, que tengan éxito y contribuyan a la sociedad en la que viven. Sin embargo, no queremos que nuestra gente pierda su identidad, sus valores fundamentales y sus creencias", añadió.

Türkiye lucha firmemente contra el terrorismo, reiteró el presidente, y pidió a la comunidad turca apoyar a Ankara en su lucha contra los grupos terroristas PKK y FETO.

"Los miembros de organizaciones terroristas atacan directa o indirectamente no solo los intereses de nuestro país, sino también a nuestros ciudadanos, empresas comerciales y organizaciones no gubernamentales en el extranjero", añadió.