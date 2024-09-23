En una fuerte crítica al Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió que se reforme su estructura pues “claramente ya no es apta” para abordar los desafíos actuales, incluidos los conflictos en varias partes del mundo y la crisis climática que se agrava.

Ante la Asamblea General que se celebra en Nueva York, Ramaphosa argumentó que dejar las decisiones sobre seguridad mundial “en manos de unos pocos elegidos mientras la mayoría de las naciones sufren con las consecuencias es injusto, inequitativo e insostenible”.

En el marco de la “Cumbre del Futuro” de la ONU, el mandatario instó a que el Consejo de Seguridad represente mejor a todos los países e integre un abanico más amplio de perspectivas, justamente señalando que su estructura actual está desconectada de los problemas de hoy en día.

Ramaphosa también destacó la oportunidad que representa el Pacto para el Futuro, adoptado por la Asamblea General, para “revitalizar el sistema multilateral” a través del cumplimiento de las reformas de gobernanza mundial prometidas desde hace tiempo, en particular en el Consejo de Seguridad y las instituciones financieras internacionales.

Además, subrayó la importancia de la Agenda 2063 para el desarrollo de África y la necesidad de una acción colectiva por la paz.

"Debemos perseguir el logro de una paz justa y sostenible basada en el derecho internacional", dijo Ramaphosa, cuyo gobierno presentó un caso de genocidio contra a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por la ofensiva indiscriminada de Tel Aviv contra Gaza desde el 7 de octubre del año pasado.