TÜRKİYE
4 MIN DE LECTURA
Sudáfrica y Türkiye piden que Consejo de Seguridad de ONU sea más inclusivo
En la Asamblea General de la ONU, Sudáfrica y Türkiye cuestionaron la estructura del Consejo de Seguridad, destacando que los desafíos actuales requieren que sea más eficaz y representativa.
Sudáfrica y Türkiye piden que Consejo de Seguridad de ONU sea más inclusivo
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, describió el Pacto para el Futuro, adoptado por la Asamblea General, como una oportunidad para "revitalizar el sistema multilateral" y cumplir las promesas de reformar la gobernanza global, incluido el Consejo de Seguridad y las instituciones financieras internacionales. / Foto: Reuters. / Reuters
Por Redacción
23 de septiembre de 2024

En una fuerte crítica al Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió que se reforme su estructura pues “claramente ya no es apta” para abordar los desafíos actuales, incluidos los conflictos en varias partes del mundo y la crisis climática que se agrava.

Ante la Asamblea General que se celebra en Nueva York, Ramaphosa argumentó que dejar las decisiones sobre seguridad mundial “en manos de unos pocos elegidos mientras la mayoría de las naciones sufren con las consecuencias es injusto, inequitativo e insostenible”.

En el marco de la “Cumbre del Futuro” de la ONU, el mandatario instó a que el Consejo de Seguridad represente mejor a todos los países e integre un abanico más amplio de perspectivas, justamente señalando que su estructura actual está desconectada de los problemas de hoy en día.

Ramaphosa también destacó la oportunidad que representa el Pacto para el Futuro, adoptado por la Asamblea General, para “revitalizar el sistema multilateral” a través del cumplimiento de las reformas de gobernanza mundial prometidas desde hace tiempo, en particular en el Consejo de Seguridad y las instituciones financieras internacionales.

RelacionadoLa nueva relevancia jurídica y política de Palestina en la ONU y el mundo

Además, subrayó la importancia de la Agenda 2063 para el desarrollo de África y la necesidad de una acción colectiva por la paz.

"Debemos perseguir el logro de una paz justa y sostenible basada en el derecho internacional", dijo Ramaphosa, cuyo gobierno presentó un caso de genocidio contra a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por la ofensiva indiscriminada de Tel Aviv contra Gaza desde el 7 de octubre del año pasado.

RECOMENDADOS

Türkiye advierte que “seguir como hasta ahora” no es una opción

En la misma línea, la viceministra de Relaciones Exteriores de Türkiye, Berris Ekinci, criticó los métodos actuales de la ONU para abordar las crisis mundiales durante una reunión de “diálogo interactivo” en la sede de las Naciones Unidas.

Ekinci mencionó los conflictos en Ucrania y Gaza como ejemplos de la incapacidad de la organización para actuar con eficacia. "Seguir como hasta ahora no es una opción", afirmó Ekinci, y añadió que la ONU debe desarrollar "formas más eficaces" de prevenir los conflictos.

Türkiye propuso transformar el Consejo de Seguridad en un órgano más democrático y transparente. Por lo que pidió que se limite el uso del derecho de veto, que según Ekinci perpetúa el estancamiento y la ineficacia. Advirtió que el solo aumento del número de miembros permanentes o de países con derecho a veto únicamente exacerbaría los problemas existentes.

RelacionadoErdogan: Ataques de Israel en el Líbano buscan extender guerra en la región

Ekinci también destacó la importancia de que la ONU fomente el diálogo y el entendimiento mutuo para combatir la polarización, la xenofobia y el extremismo. También mencionó la disposición de Türkiye a apoyar los esfuerzos encaminados a reforzar el papel de la ONU como líder de la paz y la diplomacia mundiales.

Las demandas paralelas de Sudáfrica y Türkiye reflejan el creciente consenso entre las naciones sobre la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad. Como ambas partes subrayan, lograr que sea más inclusivo, representativo y responsable es esencial para abordar los complejos retos del siglo XXI, al garantizar que las voces de todos los países, en especial las de los más afectados por las crisis, sean escuchadas y tenidas en cuenta.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan