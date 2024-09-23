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Sudáfrica y Türkiye piden que Consejo de Seguridad de ONU sea más inclusivo
En la Asamblea General de la ONU, Sudáfrica y Türkiye cuestionaron la estructura del Consejo de Seguridad, destacando que los desafíos actuales requieren que sea más eficaz y representativa.
Sudáfrica y Türkiye piden que Consejo de Seguridad de ONU sea más inclusivo
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, describió el Pacto para el Futuro, adoptado por la Asamblea General, como una oportunidad para "revitalizar el sistema multilateral" y cumplir las promesas de reformar la gobernanza global, incluido el Consejo de Seguridad y las instituciones financieras internacionales. / Foto: Reuters. / Reuters
Por Redacción

En una fuerte crítica al Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió que se reforme su estructura pues “claramente ya no es apta” para abordar los desafíos actuales, incluidos los conflictos en varias partes del mundo y la crisis climática que se agrava.

Ante la Asamblea General que se celebra en Nueva York, Ramaphosa argumentó que dejar las decisiones sobre seguridad mundial “en manos de unos pocos elegidos mientras la mayoría de las naciones sufren con las consecuencias es injusto, inequitativo e insostenible”.

En el marco de la “Cumbre del Futuro” de la ONU, el mandatario instó a que el Consejo de Seguridad represente mejor a todos los países e integre un abanico más amplio de perspectivas, justamente señalando que su estructura actual está desconectada de los problemas de hoy en día.

Ramaphosa también destacó la oportunidad que representa el Pacto para el Futuro, adoptado por la Asamblea General, para “revitalizar el sistema multilateral” a través del cumplimiento de las reformas de gobernanza mundial prometidas desde hace tiempo, en particular en el Consejo de Seguridad y las instituciones financieras internacionales.

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Además, subrayó la importancia de la Agenda 2063 para el desarrollo de África y la necesidad de una acción colectiva por la paz.

"Debemos perseguir el logro de una paz justa y sostenible basada en el derecho internacional", dijo Ramaphosa, cuyo gobierno presentó un caso de genocidio contra a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por la ofensiva indiscriminada de Tel Aviv contra Gaza desde el 7 de octubre del año pasado.

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Türkiye advierte que “seguir como hasta ahora” no es una opción

En la misma línea, la viceministra de Relaciones Exteriores de Türkiye, Berris Ekinci, criticó los métodos actuales de la ONU para abordar las crisis mundiales durante una reunión de “diálogo interactivo” en la sede de las Naciones Unidas.

Ekinci mencionó los conflictos en Ucrania y Gaza como ejemplos de la incapacidad de la organización para actuar con eficacia. "Seguir como hasta ahora no es una opción", afirmó Ekinci, y añadió que la ONU debe desarrollar "formas más eficaces" de prevenir los conflictos.

Türkiye propuso transformar el Consejo de Seguridad en un órgano más democrático y transparente. Por lo que pidió que se limite el uso del derecho de veto, que según Ekinci perpetúa el estancamiento y la ineficacia. Advirtió que el solo aumento del número de miembros permanentes o de países con derecho a veto únicamente exacerbaría los problemas existentes.

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Ekinci también destacó la importancia de que la ONU fomente el diálogo y el entendimiento mutuo para combatir la polarización, la xenofobia y el extremismo. También mencionó la disposición de Türkiye a apoyar los esfuerzos encaminados a reforzar el papel de la ONU como líder de la paz y la diplomacia mundiales.

Las demandas paralelas de Sudáfrica y Türkiye reflejan el creciente consenso entre las naciones sobre la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad. Como ambas partes subrayan, lograr que sea más inclusivo, representativo y responsable es esencial para abordar los complejos retos del siglo XXI, al garantizar que las voces de todos los países, en especial las de los más afectados por las crisis, sean escuchadas y tenidas en cuenta.

FUENTE:TRT Español y agencias
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