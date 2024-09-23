Los 193 estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron el llamado “Pacto para el Futuro”, un acuerdo que busca enfrentar los desafíos actuales. En esa línea propone “acciones” que puedan hacer frente a los conflictos y “mantener” la paz, así como medidas vinculadas a la crisis climática, los derechos humanos y las potenciales amenazas de la inteligencia artificial.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lo calificó como "una oportunidad única” para reformular la historia humana y profundizar en la cooperación internacional. El pacto se aprobó en la "Cumbre del Futuro" el domingo, que organizó Guterres.

En el documento, los líderes se comprometieron a fortalecer el sistema multilateral para "seguir el ritmo de un mundo cambiante" y "proteger las necesidades e intereses de las generaciones actuales y futuras" frente a una "crisis persistente".

El “Pacto para el Futuro”, al que se comprometieron todos los Estados miembros a pesar de algunas objeciones, propone 56 “acciones” para enfrentar los “grandes desafíos de nuestra época”.

Aquí te contamos sus puntos clave.

Paz, derecho y seguridad global

El acuerdo pone el foco sobre el "aumento y la diversificación" de las amenazas a la paz mundial, con énfasis en el "riesgo de una guerra nuclear".

En este sentido, pide a los Estados miembros que reiteren sus compromisos con la Carta de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional y la protección de civiles, así como la búsqueda de soluciones diplomáticas para los conflictos y el compromiso para eliminar las armas nucleares.

En un contexto donde decenas de miles de fuerzas de paz de la ONU están desplegadas globalmente, se reconoce la necesidad de acoger mejor a estas misiones para que respondan de forma más eficiente a las realidades actuales.

Crisis climática: un desafío urgente

La crisis climática se considera uno de los principales retos del siglo, con una creciente preocupación por la "lentitud de los avances" para mitigarlo.

Aunque el pacto reafirma los compromisos de la COP28, no va más allá de ellos. Se mencionan la transición para abandonar los combustibles fósiles, triplicar capacidad de energías renovables para 2030, neutralidad de carbono para 2050 y limitar el calentamiento global a +1,5°C.

Sin embargo, expertos citados por la agencia de noticias AFP destacan que países productores de combustibles fósiles ejercieron presión durante el debate previo al pacto, aunque celebraron que el compromiso de alejarse de estos combustibles se exprese ahora a un nivel más alto.

Fin del hambre y la pobreza

El pacto promete acelerar los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan erradicar la pobreza extrema, luchar contra el hambre, lograr la igualdad de género y promover la educación inclusiva y equitativa para 2030. La mayoría de estos objetivos, a pesar de los compromisos que se hicieron en 2005 y se ratificaron hace un año, aún no se cumplen.

Por otro lado, el acuerdo se compromete a "acelerar la reforma de la arquitectura financiera internacional" para permitir a algunos estados excluidos acceder más fácilmente a financiamientos de los bancos de desarrollo. Sin embargo, estas reformas requerirán decisiones tomadas en otras instancias, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Relacionado Sudáfrica y Türkiye piden que Consejo de Seguridad de ONU sea más inclusivo

Reforma del Consejo de Seguridad: una necesidad inminente

El documento propone reformar el Consejo de Seguridad de la ONU para que sea "más representativo" y "más eficaz", destacando que el poder de veto de los cinco estados que lo conforman ha llevado a constantes bloqueos. También subraya que es necesario que África tenga miembros permanentes.