En un marco de extrema tensión en Bolivia, el Gobierno de Luis Arce afronta la multitudinaria marcha del expresidente Evo Morales que, junto a 10.000 seguidores, emprendió hace seis días un camino de casi 200 kilómetros hasta La Paz, a donde llegará este lunes.

La denominada “Marcha para salvar Bolivia” comenzó el pasado martes y recorrió 190 km hasta la ciudad capital. Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019, asegura que realiza esta caminata para protestar contra la crisis económica, que se manifiesta en la falta de dólares y combustibles.

En contraposición, Arce –quien antes de gobernar fue ministro de Economía durante las presidencias de Morales–, afirma que la caminata busca exigir a los poderes Judicial y Electoral que acepten la candidatura de Morales, su exaliado, para las elecciones presidenciales de agosto de 2025. Esto a pesar de que el Tribunal Constitucional emitió un fallo que lo inhabilita para postularse nuevamente.

En el marco de la marcha, los seguidores de ambos líderes se han enfrentado dos veces. El primer choque ocurrió el miércoles en la localidad de Vila Vila, apenas un día después de que comenzara la caminata. La segunda se desató el domingo en la zona de Ventilla, y terminó con al menos ocho heridos.

Ahora, ante la inminente llegada de los seguidores de Morales a La Paz, agentes policiales cercaron los accesos a la Plaza de Armas, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto llevó a que el exmandatario señalara que el Gobierno de Arce pretende frenar su caminata por la fuerza.

"Si hay algún herido o muerto es responsabilidad del Gobierno", aseveró el exmandatario. Incluso dijo que su vida corría peligro, según le advirtieron, y que policías y militares cercanos le "hicieron llegar chalecos antibalas".

Por su parte, Arce sostuvo: "Una guerra civil, como dice uno de tus operadores (políticos), es precisamente lo que quisieran los enemigos internos y externos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia (...) No lo permitiremos". Añadió que “apuesta por la paz”.

En medio de las tensiones, la Defensoría del Pueblo de ese país intenta gestionar un diálogo entre ambos líderes. Arce aceptó conversar “sin condicionamiento en instalaciones de la Defensoría”, mientras que Morales, que había realizado un llamado al diálogo previamente, pidió que se lleve a cabo en el lugar donde está la caminata.

Tensiones dentro del partido gobernante

La marcha de Morales ha intensificado la rivalidad entre ambos líderes por el control del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MÁS), de cara a las elecciones presidenciales del 2025, y está caldeando aún más el clima político y social del país.

Morales acusa a Arce de bloquear su candidatura presidencial y asegura que busca ser el único candidato por el partido de gobierno. Arce todavía no confirmó que se postulará, aunque ya manifestó su intención de lanzarse, y se da por hecho que lo hará.

El Gobierno, por su parte, sostiene que Morales está inhabilitado, ya que la Constitución prevé la reelección inmediata o consecutiva solamente una vez. El Tribunal Constitucional emitió hace casi un año un fallo que respalda la postura del Gobierno actual y lo inhabilita para volver a postularse.