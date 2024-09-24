El enfrentamiento entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Argentina, Javier Milei, acaba de estrenar un nuevo capítulo: la justicia de cada país emitió una orden de arresto contra el otro mandatario.

Vamos por partes. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acusó a Milei de robarle al país un avión de carga, que las autoridades argentinas inmovilizaron en el Aeropuerto de Ezeiza durante un año y medio, y luego entregaron a Estados Unidos. Por su parte, la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó el arresto de Maduro por considerarlo responsable de un “plan sistemático de persecución” posterior a su reelección.

Sin embargo, más allá de las acusaciones, estas órdenes de captura no parecen haberse originado en investigaciones de fiscales, sino que responderían a intereses personales de los presidentes, en medio de una larga disputa entre ambos.

El presidente argentino no ha escatimado en críticas a las políticas y la ideología de Maduro: “El socialista empobrecedor de Maduro diciendo que soy un error histórico en América Latina confirma que vamos por el buen camino”, publicó en X en enero pasado. Y el presidente de Venezuela, por su parte, nunca ha dudado en responderle, al punto de mencionar al difunto futbolista Diego Maradona para que le “jalara” las “patas” a Milei.

Por eso, los recientes fallos pueden leerse como un nuevo “round” en su enfrentamiento personal, más que como decisiones judiciales completamente argumentadas. En el caso argentino, el fallo de una corte de primera instancia desestimó la denuncia inicial contra Maduro y su círculo. Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli, considerado cercano a Milei, apeló la decisión… hasta que finalmente el pedido de arresto se confirmó.

Ahora bien, algo similar ocurrió con la orden de Venezuela, ya que la solicitud la realizó originalmente el fiscal general del país, Tarek William Saab, cercano a Maduro.

A esta mezcla se suma que las relaciones entre ambos países se tensaron cuando Milei no reconoció el resultado de las elecciones presidenciales de julio en las que Maduro fue proclamado ganador. Poco después, ambos países retiraron a su personal diplomático y el Gobierno de Argentina denunció el asedio a su embajada en Caracas.

¿Cómo se dio la orden contra Maduro?

La orden de captura contra Maduro la emitió este lunes la Cámara Federal de Buenos Aires. En la decisión, lo consideró responsable de “un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución” contra una parte de la población, según la prensa argentina.