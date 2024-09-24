Mientras la atención internacional se centra en los ataques contra el Líbano, la brutal ofensiva de Israel sobre Gaza no se detiene: al menos cinco personas murieron en el bombardeo a una escuela que albergaba a palestinos desplazados en Nuseirat, uno de los ocho campos de refugiados históricos del enclave, según informaron autoridades de salud locales.

El lunes, otro ataque aéreo, dirigido contra una vivienda familiar, se cobró la vida de cinco personas, entre ellas una mujer y cuatro niños, en la ciudad de Deir al Balah, donde se refugian un millón de personas.

Ahora, al asedio de las bombas israelíes se le suman las intensas lluvias que este lunes cayeron sobre Gaza, empeorando las ya precarias condiciones de los 2 millones de desplazados en el territorio palestino. El agua inundó las tiendas de campaña, arrasó algunas de ellas y las dejó prácticamente inservibles.

Para intentar sortear el mal tiempo, algunas personas colocaron cubos de agua en el suelo con el objetivo de proteger los colchones de las filtraciones y cavaron zanjas para drenar el agua de sus tiendas.

Sin mencionar que el precio de las nuevas tiendas y de las láminas de plástico para evitar las filtraciones se disparó.

Sobreviviendo a las lluvias y a los ataques

Ahmed Al-Burai, de 30 años, relató que muchas familias construyeron sus tiendas de campaña con sacos de harina usados, ropa gastada y bolsas de nailon. En cuanto empezó a llover, el agua y el viento se llevaron muchas tiendas e inundaron otras.

"Todo se inundó, las mantas, la comida y hasta las personas en apenas unas horas de lluvia", dijo Burai a la agencia Reuters vía telefónica desde Al Mawasi, una zona designada como humanitaria en el sur de Gaza.

"La mayoría de los desplazados no tienen cómo pagar los nuevos precios de las tiendas de campaña y las lonas de plástico. Hace apenas dos días, el precio de las lonas de plástico oscilaba entre 27 y 54 dólares y hoy ha subido entre 189 y 216 dólares debido a la avaricia de los comerciantes", dijo Burai.

Para hacer frente a esta nueva emergencia, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) hizo un llamado a apoyar con más recursos a los palestinos de Gaza.

"La población de Gaza se enfrenta a un nuevo desafío: la lluvia. La temporada de otoño ha llegado y pone en peligro a la población, que no cuenta con infraestructura ni recursos para aislarse. Necesitan asistencia”, declaró en la red social X.