El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, instó a los líderes mundiales a reconocer a Palestina como Estado durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York este martes.
“Invito a aquellos estados que aún no han reconocido a Palestina a ponerse del lado correcto de la historia en este período crítico y reconocer rápidamente al Estado palestino”, dijo Erdogan.
El mandatario turco también expresó su creciente frustración con la incapacidad de la ONU para tomar medidas firmes que pongan fin a los conflictos, y señaló que la organización se ha vuelto cada vez más ineficaz.
“En los últimos años, las Naciones Unidas han fallado en cumplir su misión fundacional, transformándose gradualmente en una estructura ineficiente, complicada e inactiva”, afirmó Erdogan, subrayando la necesidad de reformar el organismo global.
Luego, el presidente de Türkiye se refirió a la situación en Gaza y condenó las acciones de Israel.
“Como resultado de los ataques de Israel, Gaza se ha convertido en el cementerio más grande del mundo para niños y mujeres”, lamentó, enfatizando las devastadoras consecuencias para los civiles.
Erdogan también dirigió duras críticas a los medios internacionales, acusándolos de ignorar la matanza de periodistas por parte de las fuerzas israelíes: “Les pregunto a las organizaciones de medios internacionales, ¿no son sus colegas los periodistas que fueron asesinados en vivo y cuyas oficinas fueron asaltadas por Israel?”.
“La administración israelí, ignorando los derechos humanos básicos, está llevando a cabo un genocidio abierto contra una nación y ocupando sus tierras poco a poco. Los palestinos están usando su derecho legítimo de resistencia a esta ocupación", destacó.
“¿Qué están esperando para detener el genocidio en Gaza?”
El presidente Erdogan también cuestionó la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU frente al genocidio en Gaza.
“Consejo de Seguridad de la ONU, ¿qué están esperando para detener el genocidio en Gaza, para decir ‘basta’ a esta crueldad, a esta barbarie?”, preguntó.
Además, criticó duramente a aquellos responsables de exacerbar la inestabilidad en la región. “¿Qué están esperando para detener esta red de masacres que está arrastrando a toda la región hacia la guerra por intereses políticos?”, dijo.
“Así como Hitler fue detenido por la alianza de la humanidad hace 70 años, Benjamín Netanyahu y su red asesina deben ser detenidos por la alianza de la humanidad”, aseveró el mandatario turco.
Aumento de islamofobia y racismo
En su discurso ante la ONU, Erdogan también se refirió al aumento de ataques islamofóbicos a nivel global.
“Estamos presenciando cómo la islamofobia, la xenofobia y el racismo se están expandiendo por el mundo como una hiedra venenosa”, sostuvo. Destacó que casi todos los días hay ataques contra mezquitas y el Corán.
“En el corazón de Europa, se están incendiando casas y les están arrebatando descaradamente los derechos más básicos a las personas por su identidad étnica y religiosa. Nadie puede seguir ignorando este creciente peligro”, añadió.
También expresó su esperanza de que la ONU nombre pronto a un representante especial para combatir la islamofobia, como establece la versión preliminar de la resolución adoptada el 15 de marzo de 2024.
Conflictos en Ucrania, Libia y Sudán
Por otro lado, el presidente turco abordó la guerra en Ucrania. “Mientras la guerra entra en su tercer año, seguimos lejos de la paz. A medida que se acelera la carrera armamentista, el espacio para la diplomacia se reduce”, expresó.
En este contexto, "seguiremos aplicando rigurosamente la Convención de los Estrechos de Montreux”, agregó Erdogan, destacando que la posición geográfica de Türkiye es clave para la logística en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Luego, el mandatario subrayó los esfuerzos de su país por garantizar la estabilidad en Libia.
“Estamos comprometidos a apoyar a Libia en alcanzar la estabilidad política y la unidad. En estos tiempos difíciles, hacemos un llamado a todas las naciones para que respalden a Libia y contribuyan al proceso de paz”, sostuvo.
Asimismo, sobre la guerra civil en Sudán, el mandatario afirmó: “El conflicto en Sudán debe terminar lo antes posible y debemos intensificar nuestros esfuerzos para lograr este objetivo”.
“África, con su población joven y dinámica, sus abundantes recursos naturales y su tierra fértil, tiene un enorme potencial”, subrayó. Destacó que Türkiye está “más comprometida que nunca” en apoyar a los pueblos de África y ayudar a que todo el continente prospere y se desarrolle “sobre la base de una asociación igualitaria y el respeto mutuo”.
Reconocimiento de la RTCN
Además, Erdogan reiteró su llamado a la comunidad internacional para reconocer a la República Turca de Chipre del Norte (RTCN).
“Una vez más invito a la comunidad internacional a reconocer a la República Turca de Chipre del Norte y a establecer relaciones diplomáticas, políticas y económicas”, dijo.
En esta línea, manifestó que “la igualdad soberana y el estatus internacional igualitario de los turcochipriotas, que son derechos adquiridos de los turcochipriotas, deben ser restaurados, y el aislamiento debe terminar”.
"El modelo de federación ha perdido totalmente su validez. En la isla hay dos Estados separados y dos pueblos separados", agregó el presidente de Türkiye.
Vínculos entre Türkiye y Armenia
El presidente turco se reunió con líderes mundiales al margen de la Asamblea General de la ONU. Este martes, recibió al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyanen, en la Casa Turca de Nueva York.
El mandatario turco destacó el progreso significativo hacia la "normalización incondicional" de los vínculos bilaterales y reafirmó su sincero apoyo para continuar el proceso de diálogo.
Asimismo, también se refirieron a los procesos de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Erdogan manifestó su apoyo para lograr una paz duradera entre esos países y establecer una fuerte amistad entre ambos países, enfatizando que se están realizando esfuerzos para lograrlo.