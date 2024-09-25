Mientras Israel continúa sus ataques sobre Líbano, matando a más de 560 personas e hiriendo a miles, la ofensiva ha forzado el desplazamiento de al menos medio millón de personas, creando una crisis humanitaria en este país.

Este martes, el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Abdalah Bou Habib, anunció que el número de desplazados internos aumentó a 500.000, que se suman a las 110.000 personas que ya habían sido desplazadas previamente.

El ministro destacó el creciente impacto humanitario en el país tras estos ataques, en declaraciones durante un evento organizado por la Fundación Carnegie en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La preocupación ante esta escalada dominó la apertura de la Asamblea General. El secretario general, António Guterres, advirtió durante su discurso que “Líbano está al borde del abismo” e hizo énfasis en que “Gaza es una pesadilla permanente que amenaza con arrastrar a toda la región al caos, empezando por el Líbano”.

Los temores de una guerra más amplia se exacerbaron este miércoles luego de que la emisora pública israelí KAN asegurara que Tel Aviv se está preparando para una posible ofensiva terrestre en el Líbano.

Bombardeos indiscriminados

Israel ha llevado a cabo oleadas de ataques aéreos en el Líbano desde la madrugada del lunes, matando a casi 560 personas, incluidas 95 mujeres y 50 niños, e hiriendo a 1.835 más, la cifra más alta en un día desde el final de la guerra civil en el país (1975-1990) según el ministro de Salud de ese país, Firas Abiad.

Relacionado Ataques de Israel en Líbano masacran más de 350 personas en fuerte escalada

El ejército israelí afirmó este lunes que había atacado a 1.600 presuntos objetivos de Hezbollah. Luego, este martes llevó a cabo nuevos bombardeos "masivos" contra posiciones del grupo libanés en todo el país, incluida la capital, Beirut, y el este, en el valle de la Becá.

Por su parte, Hezbollah anunció que Ibrahim Kobeisi, un alto comandante del grupo, murió en un ataque en un suburbio del sur de Beirut, en el que fallecieron seis personas, según las autoridades sanitarias.

"Ya ni siquiera sabíamos de dónde venían los bombardeos. Es como si esta vez hubiera aún más barbarie", dijo Zeinab Diab, de 32 años, refugiada en una escuela convertida en centro de acogida cerca de Beirut, hablando con la agencia de noticias AFP.

Los letales bombardeos desencadenaron un éxodo masivo desde el sur hacia Beirut o Sidón, la mayor ciudad del sur.

"Fue un día de terror", añadió Thuraya Harb, una libanesa de 41 años que se refugiaba cerca de Beirut, tras un viaje de ocho horas desde el sur. "No quería irme, pero los niños tenían miedo y nos fuimos con lo puesto", señaló.

Hubo "muchos muertos: niños, mujeres, personas con miembros, narices o manos arrancados, con los cráneos quebrados", relató Musa Yusef, director de un centro sanitario cerca de Sidón.

Por su parte, Nur Hamad, una estudiante de 22 años de Baalbeck, al este del país, habló del "clima de terror" desde el comienzo de los ataques en los alrededores de la ciudad. "Pasamos cuatro o cinco días sin dormir, sin saber si nos íbamos a despertar por la mañana. Los niños tienen miedo, los adultos también", indicó.

Las escuelas y universidades libanesas permanecerán cerradas hasta el fin de semana. Numerosas aerolíneas suspendieron sus enlaces con Beirut y algunas también con Tel Aviv, como British Airways, Delta y las del grupo Lufthansa. Además, varios países instaron a sus ciudadanos a salir del país.

La respuesta de Hezbollah