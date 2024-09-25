La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, compartió su visión sobre la importancia de la artesanía y el trabajo de las mujeres de Anatolia durante el evento cultural "Tesoros de novia: un viaje a través de las dotes otomanas y anatolias", de la que fue anfitriona en la Casa Turca en Nueva York.

En una publicación en redes sociales, la esposa del presidente Recep Tayyip Erdogan expresó: “Ante la amenaza global de la desolación cultural, espero que la artesanía atemporal y el trabajo de las mujeres de Anatolia sirvan de inspiración al mundo y nos recuerden los valores que hemos olvidado".

La reflexión de la primera dama subraya la relevancia de las tradiciones culturales y el papel fundamental de las mujeres en la preservación de estas prácticas.