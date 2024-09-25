TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Emine Erdogan se reúne con el secretario general de ONU, António Guterres
La primera dama turca, presidenta del Consejo Asesor de la ONU sobre “Residuos Cero”, se reunió con Guterres en Nueva York y dialogó sobre el impacto de las guerras en el medio ambiente.
Emine Erdogan se reúne con el secretario general de ONU, António Guterres
La primera dama se encuentra en Nueva York para la 79ª sesión de la Asamblea General de la ONU junto al presidente Recep Tayyip Erdogan. / Foto: AA / AA
Por Redacción
25 de septiembre de 2024

La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reunió con el secretario general de ONU, António Guterres, en el marco de la Asamblea General de la organización que se lleva a cabo en Nueva York.

Durante el encuentro, intercambiaron puntos de vista sobre el impacto de las guerras que, además de causar pérdidas humanas y destrucción, contaminan los recursos naturales y agravan la crisis climática.

La presidenta del Consejo Asesor de Personas Eminentes de la ONU sobre Residuos Cero y esposa del presidente Recep Tayyip Erdogan se refirió a los esfuerzos en curso sobre la Gestión Global de Residuos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando su agradecimiento por contar con el sólido apoyo de las Naciones Unidas en este tema crítico.

Asimismo, subrayó la estrecha cooperación con Azerbaiyán en los preparativos hacia la COP29 de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, que se celebrará en noviembre de este año.

RECOMENDADOS

La primera dama turca mencionó que uno de los días de esta conferencia estará dedicado a abordar la temática de "Cero residuos".

Asimismo, indicó que la tercera reunión presencial del Consejo Asesor también tendrá lugar durante la COP29, y extendió una invitación a Guterres para que asista al evento.

Por otro lado, Emine Erdogan manifestó su pesar por las guerras en curso, subrayando que, además de las pérdidas humanas, la naturaleza ha sido una víctima silenciosa de estos conflictos. También destacó que las guerras no solo devastan a los ecosistemas y a las criaturas que los habitan, sino que también contaminan los recursos naturales y agravan la crisis climática.

Después de la reunión, Emine Erdogan escribió en sus redes sociales: “Tuvimos una reunión productiva con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la sede de la ONU. Como presidenta del Consejo Asesor de Personas Eminentes sobre Residuos Cero, discutimos nuestros esfuerzos globales hacia la gestión de residuos y los objetivos de desarrollo sostenible. En esta ocasión, invité al Sr. Guterres a la tercera reunión oficial de nuestro Consejo Asesor, que planeamos realizar durante la COP29 en Azerbaiyán. Me gustaría expresar mi gratitud al secretario general por su sólido apoyo a las actividades de nuestro consejo”.

Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan