TÜRKİYE
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Emine Erdogan se reúne con el secretario general de ONU, António Guterres
La primera dama turca, presidenta del Consejo Asesor de la ONU sobre “Residuos Cero”, se reunió con Guterres en Nueva York y dialogó sobre el impacto de las guerras en el medio ambiente.
Emine Erdogan se reúne con el secretario general de ONU, António Guterres
La primera dama se encuentra en Nueva York para la 79ª sesión de la Asamblea General de la ONU junto al presidente Recep Tayyip Erdogan. / Foto: AA / AA
Por Redacción

La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reunió con el secretario general de ONU, António Guterres, en el marco de la Asamblea General de la organización que se lleva a cabo en Nueva York.

Durante el encuentro, intercambiaron puntos de vista sobre el impacto de las guerras que, además de causar pérdidas humanas y destrucción, contaminan los recursos naturales y agravan la crisis climática.

La presidenta del Consejo Asesor de Personas Eminentes de la ONU sobre Residuos Cero y esposa del presidente Recep Tayyip Erdogan se refirió a los esfuerzos en curso sobre la Gestión Global de Residuos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando su agradecimiento por contar con el sólido apoyo de las Naciones Unidas en este tema crítico.

Asimismo, subrayó la estrecha cooperación con Azerbaiyán en los preparativos hacia la COP29 de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, que se celebrará en noviembre de este año.

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La primera dama turca mencionó que uno de los días de esta conferencia estará dedicado a abordar la temática de "Cero residuos".

Asimismo, indicó que la tercera reunión presencial del Consejo Asesor también tendrá lugar durante la COP29, y extendió una invitación a Guterres para que asista al evento.

Por otro lado, Emine Erdogan manifestó su pesar por las guerras en curso, subrayando que, además de las pérdidas humanas, la naturaleza ha sido una víctima silenciosa de estos conflictos. También destacó que las guerras no solo devastan a los ecosistemas y a las criaturas que los habitan, sino que también contaminan los recursos naturales y agravan la crisis climática.

Después de la reunión, Emine Erdogan escribió en sus redes sociales: “Tuvimos una reunión productiva con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la sede de la ONU. Como presidenta del Consejo Asesor de Personas Eminentes sobre Residuos Cero, discutimos nuestros esfuerzos globales hacia la gestión de residuos y los objetivos de desarrollo sostenible. En esta ocasión, invité al Sr. Guterres a la tercera reunión oficial de nuestro Consejo Asesor, que planeamos realizar durante la COP29 en Azerbaiyán. Me gustaría expresar mi gratitud al secretario general por su sólido apoyo a las actividades de nuestro consejo”.

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