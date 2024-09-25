Emine Erdogan, la primera dama de Türkiye, destacó el poder unificador de la comida en un evento cultural en Nueva York, donde celebró la cocina y cultura africanas junto a las esposas de líderes mundiales y representantes de organizaciones internacionales.

Después del evento, que se realizó en la Casa Turca (Türkevi) en Nueva York este martes, Emine Erdogan expresó en la red social X su alegría por haber sido la anfitriona del evento "Sabores de África: un banquete de cultura, cocina y amistad", donde también lanzó su libro de cocina sobre la gastronomía africana.

"Al igual que en Türkiye y en varias culturas del mundo, la mesa en África une las diferencias con armonía y los corazones con afecto”, aseguró la primera dama, destacando la rica herencia culinaria de ese continente.