TÜRKİYE
2 MIN DE LECTURA
Emine Erdogan destaca cultura culinaria africana en un evento en Nueva York
La primera dama de Türkiye organizó el evento "Sabores de África: un banquete de cultura, cocina y amistad" para celebrar la cocina y cultura africanas.
Erdogan lanzó un libro de cocina, “Cultura alimentaria africana”, para preservar las recetas tradicionales y promover la unidad cultural. / Foto: AA / AA
Por Redacción
25 de septiembre de 2024

Emine Erdogan, la primera dama de Türkiye, destacó el poder unificador de la comida en un evento cultural en Nueva York, donde celebró la cocina y cultura africanas junto a las esposas de líderes mundiales y representantes de organizaciones internacionales.

Después del evento, que se realizó en la Casa Turca (Türkevi) en Nueva York este martes, Emine Erdogan expresó en la red social X su alegría por haber sido la anfitriona del evento "Sabores de África: un banquete de cultura, cocina y amistad", donde también lanzó su libro de cocina sobre la gastronomía africana.

"Al igual que en Türkiye y en varias culturas del mundo, la mesa en África une las diferencias con armonía y los corazones con afecto”, aseguró la primera dama, destacando la rica herencia culinaria de ese continente.

“Preparamos el libro ’Cultura de la Comida Africana’ como un tesoro para ser transmitido a la memoria compartida de la humanidad”, agregó.

"El libro presenta recetas tradicionales, junto con la experiencia humana detrás de ellas", indicó. También añadió que espera que el libro ayude a preservar la amistad, la cual también se verá fortalecida con la apertura de la "Casa de la Cultura Africana" en la capital de Türkiye, Ankara.

FUENTE:TRT World
