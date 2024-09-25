La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió en julio una opinión consultiva, solicitada por la Asamblea General de Naciones Unidas sobre “Las Consecuencias Jurídicas derivadas de las Políticas y Prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Este”. La resolución solicitante de la Asamblea General se adoptó el 31 de diciembre de 2022. Pero las implicaciones que puedan tener o no estas medidas dependen de varios factores.

La opinión consultiva no se deriva de un caso contencioso de un Estado (o varios) contra otro Estado, que podría terminar con la emisión de una sentencia, de carácter obligatorio, sino de un informe jurídico para establecer una verdad jurídica. Este tipo de solicitudes se establece cuando se quiere conocer una situación jurídica, por lo que cualquier órgano u organismo de Naciones Unidas autorizado por la Carta de la organización, puede dirigirse a la CIJ para que emita su evaluación.

Ahora bien, a diferencia de otros tribunales internacionales, las opiniones consultivas de la CIJ no son jurídicamente vinculantes, aunque disponen de una autoridad moral difícilmente rechazable. A pesar de no tener esa fuerza vinculante, a cualquier Estado mínimamente democrático le dañaría en su imagen y buscaría soluciones para adecuarse a la realidad jurídica.

En este caso particular, la Asamblea General de la ONU quería saber la opinión de la CIJ respecto a dos cuestiones relevantes.

La primera parte (a) pregunta, ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la continua violación por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de leyes y medidas discriminatorias conexas?

La otra parte (b) indaga acerca de “¿cómo afectan las políticas y prácticas de Israel mencionadas en el párrafo 18 a) supra al estatuto jurídico de la ocupación, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de ese estatuto para todos los Estados y las Naciones Unidas?”.

Lo primero que aborda la CIJ es si la situación puede considerarse una ocupación de conformidad con el derecho internacional. Llegó a la conclusión de que Cisjordania y Jerusalén Este son territorios ocupados por Israel. Por lo tanto, son lugares donde este país está obligado a respetar las normas establecidas para los territorios ocupados, determinadas en el marco del derecho aplicable a los conflictos armados, especialmente la IV Convención de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario. También implica todas las normas protectoras derivadas de las obligaciones convencionales de Israel relacionadas con los derechos humanos.

La CIJ analiza las prácticas de Israel para llegar a la conclusión de que en efecto viola el derecho internacional: el desplazamiento forzado de la población palestina, la confiscación de bienes, los castigos, incluso corporales, a los palestinos, la anexión de territorios, medidas discriminatorias, permisos de residencia, demoliciones punitivas, la falta de permisos de construcción y un largo etc.

Para llegar a estas conclusiones, el pasado 19 de julio de 2024, la CIJ tuvo que desarrollar 283 párrafos. Ello da idea del rigor jurídico que ha utilizado.

La conclusión que se derivó de este análisis es que “la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal y que Israel tiene la obligación de cesar de inmediato cualquier nueva actividad de asentamiento, y de evacuar a todos los colonos del Territorio Palestino Ocupado”.