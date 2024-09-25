ORIENTE MEDIO
Israel sigue bombardeando Gaza y descarta alcanzar acuerdo de tregua pronto
Las bombas israelíes siguen destruyendo Gaza y matando a decenas de palestinos cada día. Tel Aviv se niega a avanzar con la propuesta de tregua que Hamás ya aceptó y dice que están en “un punto muerto”.
La brutal agresión de Israel contra Gaza ha matado a casi 41.000 palestinos. AA / AA
Por Redacción
25 de septiembre de 2024

Mientras Israel intensifica sus ataques en el Líbano y genera temor por una posible guerra regional, sus bombas continúan destruyendo Gaza. Desde hace casi un año, estos ataques han matado diariamente a decenas de palestinos en campos de desplazados, residencias y refugios.

Un comunicado de la Defensa Civil Palestina indicó este martes que las fuerzas israelíes mataron al menos a 51 palestinos, incluidos niños, e hirieron a decenas más. Los ataques estuvieron dirigidos a viviendas residenciales, dos vehículos y áreas donde se habían reunido grandes grupos de civiles.

Además, aviones de combate israelíes bombardearon varias casas en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave, lo que provocó su destrucción casi total y un alto número de víctimas, según la agencia de noticias Anadolu. Fuentes médicas informaron que los equipos de rescate lograron recuperar seis cuerpos, incluidos tres de mujeres, de entre los escombros de las casas bombardeadas.

Negociaciones para tregua en “punto muerto”

Mientras tanto, las negociaciones para un cese del fuego entre Israel y Hamás siguen estancadas. El grupo de resistencia palestino había aceptado una propuesta presentada por el presidente estadounidense Joe Biden; sin embargo, aunque Tel Aviv inicialmente dijo aceptarla, luego la rechazó.

En este contexto, el representante militar israelí en las negociaciones, el general Nitzan Alon, aseguró este martes que las conversaciones habían llegado “a un punto muerto”, según el Canal 12 de Israel.

“En este momento, no hay acuerdo (...) Las diferencias son demasiado grandes”, indicó al hablar con familias de israelíes que se encuentran prisioneros en Gaza, informó el canal.

Cuando uno de los representantes de las familias le preguntó si podía dar un plazo para llegar a un acuerdo, Alon respondió: “No puedo”.

RECOMENDADOS

El Canal 12 destacó que el sentimiento general entre las familias era de frustración y pesimismo. "Las familias se sienten desesperadas, frustradas y dolidas", afirmó el medio.

Los esfuerzos de mediación se estancaron hace meses por la negativa de Netanyahu a cumplir con la principal demanda de Hamás, es decir, detener la ofensiva israelí.

El pasado jueves, el canal público israelí KAN informó que Tel Aviv había presentado una nueva propuesta a Washington. Según el canal, esta incluye “un paso seguro para Yahya Sinwar y otros que deseen salir de Gaza, la liberación de un número no especificado de prisioneros palestinos, el desarme de Gaza y la implementación de un mecanismo de gobernanza para el territorio”.

Sin embargo, de este modo Israel solo sigue postergando la posibilidad de un alto el fuego, ya que Hamás ha dejado claro que no evaluará nuevas propuestas, al haber aceptado previamente la presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a finales de mayo.

Según las autoridades sanitarias locales, desde el 7 de octubre de 2024 los ataques israelíes han matado a 41.495 personas, en su mayoría mujeres y niños, y unas 96.100 han resultado heridas.

La ofensiva israelí ha desplazado a casi toda la población del territorio, en medio de un bloqueo que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas. Además, las fuerzas israelíes continúan con sus incursiones en la Cisjordania ocupada.

Israel también ha intensificado sus ataques en Líbano en las últimas semanas, que mataron a más de 560 personas e hirieron a miles desde este lunes. Los bombardeos del ejército israelí también han provocado el desplazamiento de al menos medio millón de personas, según informó el ministro de Relaciones Exteriores libanés, Abdallah Bou Habib.

Tel Aviv anunció la semana pasada que había comenzado una “nueva fase” y ahora parecería prepararse para una posible ofensiva terrestre en ese país, según informó este miércoles la emisora ​​pública israelí KAN.

FUENTE:TRT Español y agencias
