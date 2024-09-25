Mientras Israel intensifica sus ataques en el Líbano y genera temor por una posible guerra regional, sus bombas continúan destruyendo Gaza. Desde hace casi un año, estos ataques han matado diariamente a decenas de palestinos en campos de desplazados, residencias y refugios.

Un comunicado de la Defensa Civil Palestina indicó este martes que las fuerzas israelíes mataron al menos a 51 palestinos, incluidos niños, e hirieron a decenas más. Los ataques estuvieron dirigidos a viviendas residenciales, dos vehículos y áreas donde se habían reunido grandes grupos de civiles.

Además, aviones de combate israelíes bombardearon varias casas en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave, lo que provocó su destrucción casi total y un alto número de víctimas, según la agencia de noticias Anadolu. Fuentes médicas informaron que los equipos de rescate lograron recuperar seis cuerpos, incluidos tres de mujeres, de entre los escombros de las casas bombardeadas.

Negociaciones para tregua en “punto muerto”

Mientras tanto, las negociaciones para un cese del fuego entre Israel y Hamás siguen estancadas. El grupo de resistencia palestino había aceptado una propuesta presentada por el presidente estadounidense Joe Biden; sin embargo, aunque Tel Aviv inicialmente dijo aceptarla, luego la rechazó.

En este contexto, el representante militar israelí en las negociaciones, el general Nitzan Alon, aseguró este martes que las conversaciones habían llegado “a un punto muerto”, según el Canal 12 de Israel.

“En este momento, no hay acuerdo (...) Las diferencias son demasiado grandes”, indicó al hablar con familias de israelíes que se encuentran prisioneros en Gaza, informó el canal.

Cuando uno de los representantes de las familias le preguntó si podía dar un plazo para llegar a un acuerdo, Alon respondió: “No puedo”.