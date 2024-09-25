La Asamblea General de Naciones Unidas dejó expuestos este martes los contrastes en las posiciones de los líderes de Latinoamérica.

Los discursos de los presidentes de Brasil, Colombia, Argentina, El Salvador y Chile estuvieron dominados por los pedidos de reformas en la ONU, la situación de Oriente Medio y la crisis climática. Estas son las claves de sus intervenciones.

Lula da Silva

Uno de los primeros líderes en hablar frente a la asamblea de la ONU fue Lula da Silva, presidente de Brasil.

El líder brasileño pidió una revisión de la Carta de las Naciones Unidas ya que “la exclusión de América Latina y África de los asientos permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU es un reflejo inaceptable del pasado colonial".

Lula señaló que la organización está "a punto de cumplir 80 años" y, sin embargo, "la Carta de las Naciones Unidas nunca ha sido objeto de una reforma integral".

"Cuando se fundó la ONU éramos 51 países. Ahora somos 193 países. Varios países, principalmente en el continente africano, estaban bajo un régimen colonial cuando se fundó la ONU y no tenían voz ni voto sobre sus objetivos y funcionamiento", dijo.

Asimismo, advirtió que la guerra de Israel en Gaza se está extendiendo "peligrosamente" al Líbano. "El derecho de defensa se ha convertido en el derecho de venganza, que impide un acuerdo para liberar rehenes y retrasa un alto el fuego", indicó.

Por otro lado, criticó las decenas de miles de millones de dólares que se gastan cada año en arsenales militares y dijo que estos fondos deberían utilizarse para eliminar la pobreza y luchar contra el cambio climático.

Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó en su discurso a quienes “aplauden el genocidio” en Gaza y también a los gobiernos del mundo por ser “incapaces” de luchar efectivamente contra el cambio climático.

Petro relacionó la inacción de algunos gobiernos para frenar el impacto en el planeta de los factores que inciden en el cambio climático con la postura de esos gobiernos respecto de las muertes que ha dejado el conflicto entre Israel y Hamás.

“Es en esta desigualdad alcanzada —la mayor de nuestra historia como especie— donde se encuentra la lógica de la destrucción masiva desatada en la crisis climática y la lógica de las bombas que suelta a un criminal como de (Benjamín) Netanyahu sobre Gaza”, aseveró.

“Cuando muera Gaza, morirá toda la humanidad”, destacó.

Luego, al referirse a la crisis climática, aseguró que “hoy las cosas están peores que hace un año”, en referencia a su anterior discurso en la ONU en el que advirtió que la humanidad se estaba extinguiendo a sí misma.