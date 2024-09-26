Sin cesar: así continúan los ataques de Israel contra el Líbano a pesar de que la comunidad internacional ha pedido con urgencia desescalar la situación. Mientras los muertos se cuentan por cientos y los heridos por miles, el Ejército de Tel Aviv anunció este jueves que impactó unos 75 objetivos del grupo libanés Hezbollah en el este y el sur del país durante la madrugada. Lo que, irremediablemente, implica más muerte, heridas y devastación.

Parece, por lo que revela la retórica incendiaria de los líderes israelíes, que lo peor aún está por llegar. El Ejército de Tel Aviv dio a entender este miércoles que preparaba una "posible" ofensiva terrestre en Líbano. "Se pueden oír los aviones desde aquí, estamos atacando todo el día. Tanto para preparar el terreno ante una posible entrada, como para seguir atacando a Hezbollah (…) No nos detendremos", declaró el jefe militar Herzi Halevi, ante una brigada de tanques cerca de la frontera con Líbano.

"Nuestra entrada allí con fuerza (...) demostrará [a Hezbollah] lo que es encontrarse con una fuerza de combate profesional", añadió. Las fuerzas israelíes habían anunciado anteriormente la movilización de dos brigadas de reserva y su despliegue en el norte del país, para "continuar el combate" contra el grupo libanés.

En esa misma línea, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió este miércoles también usar “la fuerza” en Líbano hasta que los residentes del norte de Israel regresen a sus hogares. "Estamos asestándole a Hezbollah golpes que nunca imaginó. Lo estamos haciendo con fuerza y astucia. Les puedo prometer algo: no descansaremos hasta que [los desplazados del norte] regresen a sus hogares", señaló Netanyahu en un comunicado.

Y en plena Asamblea General de la ONU, uno de los principales escenarios diplomáticos del mundo, el embajador israelí Danny Danon advirtió que Tel Aviv usará “todos los medios en el Líbano”, aunque prefiere la diplomacia. "Estamos agradecidos con todos los que están haciendo un esfuerzo sincero con la diplomacia para evitar una escalada, para evitar una guerra total", dijo. Sin embargo, "utilizaremos todos los medios a nuestro alcance, de acuerdo con el derecho internacional, para lograr nuestros objetivos", concluyó.

Israel ha lanzado una andanada de bombardeos sobre el Líbano desde la mañana de este lunes, matando a casi 610 personas y dejando a más de 2.000 heridas, según las autoridades de salud locales. Simultáneamente Israel sigue perpetrando una masacre en Gaza, donde sus ataques no han cesado desde octubre de 2023: los muertos ya se cuentan en casi 41.500, la mayoría de ellos mujeres y niños.

La alarma de la comunidad internacional y una propuesta de tregua

La escalada de los ataques de Israel contra el Líbano esta semana encendió las alarmas de la comunidad internacional y concretó los temores de que pueda desatarse una guerra en todo Medio Oriente. En ese contexto, varios países árabes, la Unión Europea y Estados Unidos llamaron este miércoles a un "alto el fuego inmediato de 21 días”.

En el marco de la Asamblea General de la ONU, EE.UU., Francia, la UE, Australia, Canadá, Alemania, Italia, Japón, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar firmaron la declaración. "Pedimos un alto el fuego inmediato de 21 días en la frontera entre Líbano e Israel para darle una oportunidad a la diplomacia que permita alcanzar una solución diplomática".

"Es hora de alcanzar un acuerdo diplomático que permita a los civiles de ambos lados de la frontera regresar a casa sanos y salvos", insistió. En otro comunicado conjunto emitido tras una reunión, el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el de Francia, Emmanuel Macron, aseguraron que han "trabajado juntos en los últimos días" para alcanzar este llamado conjunto a un alto el fuego temporal, al que se sumaron los otros países.