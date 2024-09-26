Sin cesar: así continúan los ataques de Israel contra el Líbano a pesar de que la comunidad internacional ha pedido con urgencia desescalar la situación. Mientras los muertos se cuentan por cientos y los heridos por miles, el Ejército de Tel Aviv anunció este jueves que impactó unos 75 objetivos del grupo libanés Hezbollah en el este y el sur del país durante la madrugada. Lo que, irremediablemente, implica más muerte, heridas y devastación.
Parece, por lo que revela la retórica incendiaria de los líderes israelíes, que lo peor aún está por llegar. El Ejército de Tel Aviv dio a entender este miércoles que preparaba una "posible" ofensiva terrestre en Líbano. "Se pueden oír los aviones desde aquí, estamos atacando todo el día. Tanto para preparar el terreno ante una posible entrada, como para seguir atacando a Hezbollah (…) No nos detendremos", declaró el jefe militar Herzi Halevi, ante una brigada de tanques cerca de la frontera con Líbano.
"Nuestra entrada allí con fuerza (...) demostrará [a Hezbollah] lo que es encontrarse con una fuerza de combate profesional", añadió. Las fuerzas israelíes habían anunciado anteriormente la movilización de dos brigadas de reserva y su despliegue en el norte del país, para "continuar el combate" contra el grupo libanés.
En esa misma línea, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió este miércoles también usar “la fuerza” en Líbano hasta que los residentes del norte de Israel regresen a sus hogares. "Estamos asestándole a Hezbollah golpes que nunca imaginó. Lo estamos haciendo con fuerza y astucia. Les puedo prometer algo: no descansaremos hasta que [los desplazados del norte] regresen a sus hogares", señaló Netanyahu en un comunicado.
Y en plena Asamblea General de la ONU, uno de los principales escenarios diplomáticos del mundo, el embajador israelí Danny Danon advirtió que Tel Aviv usará “todos los medios en el Líbano”, aunque prefiere la diplomacia. "Estamos agradecidos con todos los que están haciendo un esfuerzo sincero con la diplomacia para evitar una escalada, para evitar una guerra total", dijo. Sin embargo, "utilizaremos todos los medios a nuestro alcance, de acuerdo con el derecho internacional, para lograr nuestros objetivos", concluyó.
Israel ha lanzado una andanada de bombardeos sobre el Líbano desde la mañana de este lunes, matando a casi 610 personas y dejando a más de 2.000 heridas, según las autoridades de salud locales. Simultáneamente Israel sigue perpetrando una masacre en Gaza, donde sus ataques no han cesado desde octubre de 2023: los muertos ya se cuentan en casi 41.500, la mayoría de ellos mujeres y niños.
La alarma de la comunidad internacional y una propuesta de tregua
La escalada de los ataques de Israel contra el Líbano esta semana encendió las alarmas de la comunidad internacional y concretó los temores de que pueda desatarse una guerra en todo Medio Oriente. En ese contexto, varios países árabes, la Unión Europea y Estados Unidos llamaron este miércoles a un "alto el fuego inmediato de 21 días”.
En el marco de la Asamblea General de la ONU, EE.UU., Francia, la UE, Australia, Canadá, Alemania, Italia, Japón, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar firmaron la declaración. "Pedimos un alto el fuego inmediato de 21 días en la frontera entre Líbano e Israel para darle una oportunidad a la diplomacia que permita alcanzar una solución diplomática".
"Es hora de alcanzar un acuerdo diplomático que permita a los civiles de ambos lados de la frontera regresar a casa sanos y salvos", insistió. En otro comunicado conjunto emitido tras una reunión, el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el de Francia, Emmanuel Macron, aseguraron que han "trabajado juntos en los últimos días" para alcanzar este llamado conjunto a un alto el fuego temporal, al que se sumaron los otros países.
Erdogan: Türkiye apoya a Líbano
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con el primer ministro de Líbano, Najib Mikati, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Durante el encuentro, Erdogan manifestó su apoyo y solidaridad con el Líbano, e instó a la comunidad internacional a tomar medidas contra Israel.
“La comunidad internacional debe implementar urgentemente una solución que detenga la agresión israelí”, dijo Erdogan a Mikati, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Turquía.
Poniendo énfasis en que Israel “ignora los derechos humanos fundamentales y comete un genocidio a los ojos al mundo”, Erdogan sostuvo: “Detener esto y poner fin a la crisis humanitaria que ha resultado de los ataques es un deber humanitario”.
Además, Türkiye envió al Líbano un avión con ayuda médica y suministros para fortalecer el sistema de salud del país este miércoles.
El ministro de salud Firas Abiad declaró en diálogo con la agencia de noticias Anadolu que “el envío de este avión con asistencia médica desde Türkiye es un mensaje de solidaridad con nuestro pueblo ante el brutal ataque de Israel”.
Ofensiva de Gaza “se extendió al Líbano”
Por su parte, Mikati dijo en una entrevista con TRT World que la ofensiva de Israel contra Gaza se ha “extendido al Líbano”.
También dijo que están en marcha los esfuerzos para negociar un alto el fuego: "Nos gustaría tener un cese del fuego".
Las preocupaciones de una guerra a toda escala en Medio Oriente estuvieron en el centro de la Asamblea General de la ONU, donde varios líderes y mandatarios alzaron su voz de alarma. De hecho, la noche de este miércoles, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió ante el Consejo de Seguridad que “el infierno se está desatando en el Líbano" y que el país está "al borde" del abismo.