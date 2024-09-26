A raíz de los devastadores ataques que Israel desató esta semana contra el Líbano, al menos medio millón de personas en ese país se han visto obligados a huir para poner su vida a salvo, según autoridades locales.

Parte de esas familias que han evacuado el Líbano decidieron hacerlo a un lugar devastado por una guerra reciente: Siria. Este miércoles, miles de personas se dirigieron a la frontera, donde tuvieron que esperar horas en atascos de tráfico, para buscar algo de seguridad.

Funcionarios de la ONU estimaron que miles de familias libanesas y sirias ya hicieron el viaje. Y se espera que esas cifras aumenten a medida que Israel continúe su ofensiva que solo esta semana ha matado a más de 600 personas en Líbano, de las cuales al menos una cuarta parte son mujeres y niños.

En autobuses, vehículos y a pie, cientos y cientos de familias aguardaron horas enteras en la frontera con Siria, donde fueron recibidas con alimentos, agua, colchones y mantas por trabajadores humanitarios. "Muchos tendrán que pasar la noche a la intemperie esperando su turno", dijo Rula Amin, portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados, en un comunicado.

Amin dijo que algunas de las personas que llegaban del Líbano tenían heridas visibles que sufrieron en los ataques recientes.

“Había muchas bombas cayendo sobre nosotros”

Entre las familias que huyeron a Siria está la de Mahmoud Ahmad Tawbeh, quien llegó con 35 personas a la frontera, proveniente de la aldea de Arnoun, en el sur del Líbano. Su plan es rentar en un suburbio de Damasco.

"Nos marchamos con dificultad, había muchas bombas cayendo sobre nuestras cabezas", relató . Cinco o seis casas del pueblo fueron destruidas y varios vecinos murieron, agregó.

Para muchos libaneses, en especial para quienes viven en el valle de Becá, en el este del país, Siria parecía ser la ruta más rápida para encontrar algo de seguridad. Los ataques israelíes en todo el país esta semana han herido a más de 2.000 personas.

Muchas de las personas que llegaron a la frontera se negaron a hablar con los periodistas o no quisieron dar sus nombres completos debido a lo delicado de la situación. Una mujer de la ciudad de Harouf, en el sur del Líbano, que solo dio su apellido, Matouk, dijo que había venido con la esposa de su hermano, que es siria, para quedarse con la familia de ella.

También relató que varias familias cerca de donde vivían fueron asesinadas y aseguró estar preocupada por su padre y sus hermanos, a quienes había dejado atrás. Una vez dentro del país, transcurrieron muchas horas para pasar los largos trámites fronterizos.

Aunque la guerra en Siria aún no se da por concluida, los combates activos llevan mucho tiempo paralizados en gran parte del país.

Los ciudadanos libaneses, que pueden cruzar la frontera sin visado, visitan Damasco con regularidad. Y alquilar un apartamento es mucho más barato en Siria que en Líbano. Incluso antes de la última escalada, algunos libaneses ya habían alquilado casas en Siria como plan B en caso de que tuvieran que huir.

Refugiados sirios en el Líbano, entre dos guerras

Paradójicamente, entre las personas que buscan en Siria un lugar para protegerse de la ofensiva israelí, se encuentran muchos de los refugiados sirios que huyeron previamente al Líbano en medio de la guerra civil que estalló en 2011.

Emad al-Salim, que había huido de Alepo en 2014 hacia la ciudad libanesa de Tiro, reunió a su esposa y sus seis hijos y decidió volver a Siria. "Había casas destruidas frente a mí cuando salíamos", dijo. "Nos tomó tres días llegar aquí".

Nada Hamid al-Lajji regresó con su familia después de siete años en Líbano con su esposo. Sin embargo, al-Lajji dijo que no sabe hacia dónde se dirigirán. "¿A dónde voy a ir?", dijo. "Ya ni siquiera tengo casa. No sé a dónde iré".

También está la situación de muchos de los refugiados sirios en Líbano que se encuentran de cierta manera “atrapados”. Muchos se han mostrado reacios a regresar a Siria por temor a que los arresten por tener vínculos reales o supuestos con la oposición al presidente Bashar Assad o los recluten a la fuerza en el ejército. Además, si abandonan el Líbano, también podrían perder su condición de refugiados.

Aunque a principios de esta semana, Assad emitió una amnistía para lo que el gobierno considera son delitos cometidos antes del 22 de septiembre, incluidos aquellos que eludieron el servicio militar obligatorio, muchos continúan en Líbano sin poder volver a Siria pero con su vida en peligro ante los bombardeos de Israel.