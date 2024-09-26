AMÉRICA LATINA
5 MIN DE LECTURA
Venezuela denuncia “ataques terroristas” contra Maduro apoyados por EE.UU.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, dijo en la ONU que se planifican “ataques terroristas” contra el presidente Maduro y otros funcionarios “desde Florida”.
Venezuela denuncia “ataques terroristas” contra Maduro apoyados por EE.UU.
Nicolas Maduro, presidente de Venezuela. GETTY IMAGES / Photo: Getty Images / Getty Images
Por Redacción

“Ataques terroristas” contra el presidente Nicolás Maduro: esa fue la denuncia que hizo este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ante la Asamblea General de la ONU. Y acusó a Estados Unidos de entregar “pleno apoyo” a estos esfuerzos.

"Desde el estado de la Florida se planifican ataques terroristas contra funcionarios e instalaciones públicas (de Venezuela), también utilizan las redes sociales con impunidad y pleno apoyo de la Casa Blanca para promover incursiones mercenarias", aseguró Gil en su discurso durante la Asamblea General de la ONU, a la que Maduro no asistió.

"Aunque Washington niega estar involucrado, en esta oportunidad fueron capturados infraganti (...). Estos criminales han confesado que pretendían asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Ejecutiva y a varios altos funcionarios del Estado venezolano", continuó.

El plan que denuncian desde Caracas

A mediados de septiembre, el Gobierno de Venezuela dijo que había detenido a cuatro estadounidenses, un ciudadano checo y dos españoles en relación con un supuesto plan para "desestabilizar" el país, el cual incluía "asesinar" a Maduro.

Las autoridades también reportaron la incautación de 400 fusiles. Sin embargo, no está del todo claro dónde se encuentran los detenidos ni los cargos que se le imputan, ante lo que sus países han solicitado información.

Gil añadió en su discurso que "algunas" de las armas incautadas son de "uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos". Prometió presentar pruebas "mucho más contundentes" de estos planes "en las próximas semanas".

Denunció igualmente la creación de un sitio web que impulsa la caída de Maduro. "Mercenarios que abrieron una página web en este país para abiertamente recaudar fondos para atacar Venezuela y ejecutar magnicidios. Esta iniciativa cuenta con el respaldo público de agendas gubernamentales y de los senadores estadounidenses", aseguró.

RECOMENDADOS

Las autoridades venezolanas también iniciaron una investigación sobre ese portal que apareció en Internet, luego de las elecciones del 28 de julio en las que Maduro fue declarado ganador, pero cuyos resultados la oposición cuestiona.

El ministro Gil señaló que desde hace "más de 25 años" Estados Unidos intenta una "fracasada política" contra Venezuela y le exigió a Washington cumplir con sus "obligaciones internacionales".

Relacionado¿Repetir las elecciones en Venezuela? La propuesta de Colombia y Brasil

La posición de Petro y Lula sobre las actas electorales en Venezuela

Dos meses después de las elecciones presidenciales en Venezuela, aún continúan las tensiones por los resultados que le otorgaron la victoria a Maduro. En una reciente entrevista, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha tratado de ser una figura de diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana, insistió en que las actas electorales deben hacerse públicas. “Nosotros quedamos en un punto, si no hay presentación de actas no hay reconocimiento (a la victoria de Maduro)” , dijo.

“Tienes una oposición que se siente gobierno pero no está en el gobierno y a un gobierno que no dejó ver las actas, no pueden legitimar las elecciones pero que está en el gobierno y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas”, explicó en una conversación con la cadena CNN.

También señaló que está intentando construir una posición común con los gobiernos de México y Brasil aprovechando la asistencia de las delegaciones de esos países a la reunión de la ONU en Nueva York y a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el próximo 1 de octubre. “El propósito es que haya una solución política en Venezuela”, afirmó.

También anticipó que se reunirá con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para evaluar lo que ha sido nuestro papel hasta este momento ante el problema venezolano”. Desde el principio de los cuestionamientos a las elecciones de Venezuela, Lula y Petro trataron de mantener una postura neutra que permitiera tender puentes entre Maduro y la oposición, además de evitar que la polémica se extendiera a toda la región.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco
Por qué el uranio de Irán sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones con EE.UU.
Por Murat Sofuoglu
La ofensiva genocida de Israel contra Gaza cumple 1.000 días entre ruinas e incertidumbre