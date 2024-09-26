Poner la lupa sobre Oriente Medio y sobre el peligro al que Israel ha expuesto a la región: ese fue uno de los propósitos del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, durante su participación en la Asamblea General de la ONU. Poco antes de partir de Nueva York este jueves, el mandatario sostuvo una conversación con medios en la Casa Turca, donde hizo un recuento de los objetivos de su viaje, marcado por una amplia estrategia diplomática y una agenda incansable.

De Gaza al Líbano, Erdogan subrayó el profundo sufrimiento humano que las ofensivas de Israel están infligiendo en la región y la incapacidad del sistema internacional para tomar cartas en el asunto. En pocas palabras, para ponerle freno. En ese sentido, destacó que su discurso en la Asamblea General puso el foco en los “pasos necesarios para asegurar un futuro pacífico y próspero para la humanidad”, a la vez que compartió las posiciones de Türkiye sobre “cuestiones críticas relativas a la paz y la seguridad mundiales”.

“Una vez más, expresé claramente que el sistema internacional actual y las instituciones no han cumplido con sus deberes esenciales, especialmente en lo que respecta a Gaza. Subrayé que es posible que la humanidad viva en un mundo mucho más justo, en el que se escuchen las voces de los oprimidos”, sostuvo durante su conversación con la prensa.

De hecho, durante la más de una docena de reuniones bilaterales que sostuvo con líderes mundiales Erdogan se centró “de manera especial en el empeoramiento de la crisis humanitaria en Gaza. En todas mis reuniones he enfatizado en que debemos aumentar la ayuda a Palestina antes del próximo invierno y que debemos intensificar la presión sobre Israel para lograrlo”, explicó.

Durante los cinco días que estuvo en Nueva York, Erdogan se reunió con los presidentes de Irán, Serbia, Ucrania, Maldivas, del Consejo de Soberanía de Sudán, así como con el príncipe heredero de Kuwait. Además, tuvo encuentros con los primeros ministros de Albania, Pakistán, Iraq, Líbano, Alemania, Países Bajos, Grecia y Armenia, y con el secretario General de las Naciones Unidas. “En estas reuniones, hemos debatido a fondo nuestra cooperación bilateral y las crisis en nuestra región”, indicó.

“Como ya lo han seguido de cerca, Israel está utilizando todos los medios para extender la ofensiva en Gaza a toda la región, tal como venimos advirtiendo desde hace meses. Los recientes ataques al Líbano son el último ejemplo de ello. La semana pasada, más de 600 ciudadanos libaneses han sido asesinados. Mientras el mundo permanezca en silencio y los países occidentales sigan prestando apoyo militar a Israel, lamentablemente estas masacres continuarán”, sentenció Erdogan.

Es una “verdadera vergüenza” que Netanyahu hable en la ONU

Ante la pregunta de un periodista sobre el discurso que dará el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante la ONU este viernes, a pesar de la Corte Penal Internacional lo está investigando por crímenes de guerra, Erdogan dijo que es una “vergüenza”. “Es una verdadera vergüenza que un criminal que comete un genocidio en Palestina pueda estar bajo el techo de las Naciones Unidas. Es una traición a la memoria de los bebés, niños, madres, padres, personal de las Naciones Unidas, periodistas y muchos otros que fueron brutalmente asesinados”.

Y luego añadió: “Es por eso que seguimos llamando a todos a estar del lado correcto de la historia. Un sistema que no puede distinguir entre el opresor y el oprimido, o entre el asesino y la víctima, y ​​que no da a cada uno el trato que merece, es un sistema que se está pudriendo”.

De ahí que haya puntualizado que “la Asamblea General de las Naciones Unidas debe tratar a ese asesino como se merece, o esta situación vergonzosa quedará registrada como una mancha oscura en la historia de las Naciones Unidas. Lamentablemente, esto es lo que sucederá. Israel es un estado que ha violado repetidamente los principios de las Naciones Unidas y ha hecho caso omiso de sus resoluciones. Creo que nuestro deber más importante es transmitir la lección necesaria a un Estado así, tanto por escrito como mediante materiales visuales”.

“La ONU ha perdido su efectividad”

Luego el mandatario cuestionó la eficiencia de la ONU a la hora de cumplir con su labor principal. “Las Naciones Unidas se han convertido en una institución incapaz de cumplir con su misión de prevenir guerras, de exigir responsabilidades a los responsables y de proteger a su propio personal, y mucho menos a las personas a las que se supone que deben servir”.

También destacó que “la ONU se ha transformado en una estructura que defiende un sistema en el que los poderosos siempre tienen la razón y ha perdido su funcionalidad”. “En el sistema actual, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pueden actuar sin piedad y sin consecuencias. Los miembros no permanentes, por su parte, no tienen ninguna función real. Apenas son gestionados dentro del Consejo”, insistió.

“Somos testigos de un trauma grave en Oriente Medio”

Con respecto a la escalda de violencia por parte de Israel en el Líbano, Erdogan aseguró que “somos testigos de un grave trauma en la región y, por desgracia, los habitantes del Líbano son los que más lo están sufriendo”.

De hecho, calificó la evacuación en ese país como una “situación muy desgarradora”, en la que “las personas abandonan la región con sus hijos, en carretas (…) Estamos hablando del Líbano, un país con una población de 6 millones de habitantes. ¿A dónde irá esta gente? ¿Cómo vivirá? Están huyendo en carretas, con poca o ninguna ropa o mantas”.

Después recordó que “el Líbano, en la época del difunto Rafik Hariri, era un Líbano diferente, más rico y más fuerte. Pero ese Líbano ya no existe. Ahora tenemos que pensar en cómo podemos ayudar al Líbano a recuperarse y a recuperar su estado anterior. Nuestra esperanza es que el Líbano supere este trauma lo antes posible. Por lo que he visto hoy en las emisiones de televisión, la situación en el Líbano es terrible. Que Dios les ayude”.

También insistió en que “Israel parece estar persiguiendo un sueño, uno que implica convertir la vida de los pueblos de nuestra región en una pesadilla para hacer realidad sus propias fantasías. En un momento dado, Hitler también tuvo un sueño y convirtió la vida de la gente de varias naciones en una pesadilla. Al final, comprendió claramente que lo que vio era simplemente un sueño. Tarde o temprano, Netanyahu, que es el Hitler de hoy, se enfrentará a la misma realidad. Todos tenemos un plan, pero creemos que Dios también tiene un plan”.

Una “paz justa” en el conflicto entre Rusia y Ucrania