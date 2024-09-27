Haciendo oídos sordos al clamor internacional por un alto el fuego en el Líbano que evite una guerra extendida por todo Oriente Medio, Israel continuó con sus masacres. Y no sólo eso: advirtió que vendrán más ataques contra lo que llama “objetivos” del grupo libanés Hezbollah, pero que en realidad son civiles, mujeres y niños. Una escalada que llega apenas horas de que la Asamblea General de la ONU, uno de los principales escenarios de la diplomacia mundial, reciba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
De tajo, Israel rechazó este jueves una propuesta de tregua en el Líbano que respaldaron varios países árabes, la Unión Europea y hasta Estados Unidos, el principal aliado de Israel. Netanyahu desestimó el plan que incluía un alto el fuego de 21 días y prometió usar “toda la fuerza” contra Hezbollah “hasta alcanzar nuestros objetivos”.
Al aterrizar en Nueva York para su participación en la ONU, algo que varios líderes han cuestionado y condenado, Netanyahu sostuvo que la política de Israel “es clara”. “Seguimos atacando a Hezbollah con toda la fuerza. Y no nos detendremos hasta alcanzar nuestros objetivos, el principal de ellos el regreso seguro a sus hogares de nuestros residentes del norte”.
Los comentarios de Netanyahu hicieron eco de las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, quien sostuvo el jueves que no habría un alto el fuego en el norte del Líbano, donde aviones israelíes lanzan el bombardeo más intenso en décadas.
Solo en las últimas 24 horas, Israel mató a 92 personas e hirió a 153 en los ataques que lanzó contra varias regiones del Líbano, según el Ministerio de Salud local. Lo que se suma al saldo sangriento que Tel Aviv ha cobrado esta semana: casi 700 muertos.
La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA) reportó este jueves que la noche del miércoles ocurrieron los bombardeos más feroces sobre la ciudad de Baalbek y sus alrededores en el este del país. Una familia entera murió en un ataque a su casa en la ciudad de Chaat, según la agencia, que no especificó el número de miembros de la familia muertos.
Los aviones israelíes también atacaron en el distrito meridional de Tiro, incluidas las ciudades de Tiro Debba, Bedias, Maarakeh y Bazourieh, dijeron testigos. Además se reportaron bombardeos en el distrito meridional de Nabatieh, incluidas las ciudades de Kfar Remen y Zawtar.
Erdogan: Es una “vergüenza” que Netanyahu hable en la ONU
Sobre la presencia de Netanyahu en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseveró que se trata de una “vergüenza”. “Es una verdadera vergüenza que un criminal que comete un genocidio en Palestina pueda estar bajo el techo de las Naciones Unidas. Es una traición a la memoria de los bebés, niños, madres, padres, personal de las Naciones Unidas, periodistas y muchos otros que fueron brutalmente asesinados”.
Y luego añadió: “Es por eso que seguimos llamando a todos a estar del lado correcto de la historia. Un sistema que no puede distinguir entre el opresor y el oprimido, o entre el asesino y la víctima, y que no da a cada uno el trato que merece, es un sistema que se está pudriendo”.
De ahí que haya puntualizado que “la Asamblea General de las Naciones Unidas debe tratar a ese asesino como se merece, o esta situación vergonzosa quedará registrada como una mancha oscura en la historia de las Naciones Unidas. Lamentablemente, esto es lo que sucederá. Israel es un estado que ha violado repetidamente los principios de las Naciones Unidas”.
Con respecto a la escalda de violencia por parte de Israel en el Líbano, Erdogan aseguró que “somos testigos de un grave trauma en la región y, por desgracia, los habitantes del Líbano son los que más lo están sufriendo”.
De hecho, calificó la evacuación en ese país como una “situación muy desgarradora”, en la que “las personas abandonan la región con sus hijos, en carretas (…) Estamos hablando del Líbano, un país con una población de 6 millones de habitantes. ¿A dónde irá esta gente? ¿Cómo vivirá? Están huyendo en carretas, con poca o ninguna ropa o mantas”.
La posibilidad de una invasión terrestre al Líbano
Las fuerzas israelíes han planteado la posibilidad de una invasión terrestre en el Líbano con el objetivo de alejar a Hezbollah de la frontera. El Ejército de Tel Aviv dio a entender este miércoles que preparaba una "posible" ofensiva terrestre en Líbano.
"Se pueden oír los aviones desde aquí, estamos atacando todo el día. Tanto para preparar el terreno ante una posible entrada, como para seguir atacando a Hezbollah (…) No nos detendremos", declaró el jefe militar Herzi Halevi, ante una brigada de tanques cerca de la frontera con Líbano. "Nuestra entrada allí con fuerza (...) demostrará [a Hezbollah] lo que es encontrarse con una fuerza de combate profesional", añadió. Las fuerzas israelíes habían anunciado anteriormente la movilización de dos brigadas de reserva y su despliegue en el norte del país, para "continuar el combate" contra el grupo libanés.
A estas declaraciones se suma que, según reportó la agencia de noticias AP, vehículos militares israelíes fueron vistos transportando tanques y camiones blindados hacia la frontera con Líbano, justo un día después de que el país anunció que convocaría a los reservistas.
La propuesta de tregua que no fue
En el marco de la Asamblea General de la ONU, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, Australia, Canadá, Alemania, Italia, Japón, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar respaldaron la propuesta de un "alto el fuego inmediato de 21 días”.
"Pedimos un alto el fuego inmediato de 21 días en la frontera entre Líbano e Israel para darle una oportunidad a la diplomacia que permita alcanzar una solución diplomática", se leía en la declaración conjunta. "Es hora de alcanzar un acuerdo diplomático que permita a los civiles de ambos lados de la frontera regresar a casa sanos y salvos", insistió. En otro comunicado conjunto emitido tras una reunión, el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el de Francia, Emmanuel Macron, aseguraron que han "trabajado juntos en los últimos días" para alcanzar este llamado conjunto a un alto el fuego temporal, al que se sumaron los otros países.