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“El mundo no puede esperar a Israel para la solución de dos Estados”: Fidan
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, señaló que “un Estado palestino no es una utopía. Es un hecho, amigos míos. Todos deberíamos asumirlo en nuestra narrativa”.
“El mundo no puede esperar a Israel para la solución de dos Estados”: Fidan
"La solución de los dos Estados es un objetivo final y debe implementarse antes de que sea demasiado tarde", afirma Fidan. / Foto: AA / AA
Por Redacción

En su intervención durante una reunión en el marco de la Asamblea General de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, criticó la negativa de Israel a implementar la solución de dos Estados. En ese sentido, advirtió que la cuestión palestina, aún no resuelta, amenaza con desestabilizar toda la región.

"No podemos esperar a que Israel muestre buena voluntad para implementar la solución de dos Estados", afirmó Fidan este jueves durante una reunión del Grupo de Contacto sobre Gaza, en la que participaron la Organización para la Cooperación Islámica, países de la Liga Árabe, la Unión Europea y Noruega.

Subrayó que la negativa de Israel a comprometerse con una solución de dos Estados no sólo es avaricia, sino también una amenaza creciente para la seguridad regional. "Esto es pura codicia y no debe tolerarse", aseguró Fidan.

En esa línea apuntó a que la ocupación de Palestina nunca ha traído paz ni mayor seguridad a Israel, y agregó que "la implementación de la solución de dos Estados también garantizará una seguridad duradera para todos". Y luego destacó: “Un Estado palestino no es una utopía. Es un hecho, amigos míos. Todos deberíamos asumirlo en nuestra narrativa y en nuestros actos”.

Fidan también advirtió que Israel continúa con sus agresivas acciones militares, ampliando sus operaciones desde Gaza a Cisjordania ocupada, Jerusalén Este ocupada e incluso el Líbano.

“Nuestra región está envuelta en llamas por culpa de Netanyahu”, aseveró. Y añadió que "las negociaciones para un alto el fuego en Gaza están en un punto muerto” porque el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu “las torpedeó cada vez que un alto el fuego parecía estar al alcance".

Una alianza global por la paz

En respuesta a la escalada de violencia de Israel en el Líbano, el Grupo de Contacto sobre Gaza, una coalición de naciones entre las que está Türkiye, Arabia Saudita y la Unión Europea, propusieron formar una alianza global para impulsar la solución de los dos Estados.

El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al-Saud, anunció esta iniciativa durante la Asamblea General de la ONU, abogando por una acción inmediata para establecer un Estado palestino.

La propuesta incluye una serie de reuniones de seguimiento en ciudades clave como Riad, Bruselas, El Cairo y Ankara, con el objetivo de avanzar en el proceso de paz.

Se espera que estas sesiones establezcan medidas prácticas para apoyar los esfuerzos en curso de la ONU, abordando tanto la necesidad inmediata de un alto el fuego en Gaza como la misión más amplia de lograr una paz duradera mediante una solución de dos Estados.

La alianza global subraya la urgente necesidad de cooperación entre las naciones, no sólo dentro de la región sino en todo el mundo, para impulsar la agenda de los dos Estados.

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En medio de esta intensificación de la presión diplomática, el Grupo de Contacto sobre Gaza mantuvo conversaciones críticas con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Esta reunión, a la que asistieron Fidan y otros destacados diplomáticos, supuso un paso clave en los esfuerzos internacionales por garantizar un alto el fuego y estabilizar Gaza, asolada por casi un año de intensos bombardeos israelíes.

Formado en 2023 durante una cumbre conjunta de la OCI y la Liga Árabe en Arabia Saudita, el Grupo de Contacto sobre Gaza se diseñó para facilitar el diálogo e impulsar una paz sostenible en Gaza.

La participación de Fidan en la Asamblea General en la ONU en Nueva York demuestra el continuo liderazgo de Türkiye en la defensa de la paz y el establecimiento de un Estado palestino.

La postura constante de Türkiye ha sido que la cuestión palestina sin resolver no sólo perpetúa la violencia sino que crea un “agujero negro” de inestabilidad que afecta a toda la región.

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Un momento decisivo para la paz

Fidan advirtió que “estamos en un momento decisivo. La agresión genocida de Israel ha despertado una conciencia sincera sobre la verdadera naturaleza del problema”.

Nueve países se han unido recientemente al reconocimiento de Palestina como Estado y se espera que muchos más sigan su ejemplo, por lo que la comunidad internacional debe actuar con decisión.

Fidan instó al mundo a aceptar la realidad de un Estado palestino y a ir más allá de lo que llamó la "agresión genocida" de Israel.

El alto el fuego y la búsqueda de una solución de dos Estados no son meras maniobras políticas, sino un camino necesario hacia una seguridad duradera, dijo.

Y concluyó: "La solución de dos Estados es un objetivo final y debe implementarse antes de que sea demasiado tarde".

FUENTE:TRT Español y agencias
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