En la invitación que España recibió para la investidura de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hubo un nombre ausente: el del rey Felipe VI. Una decisión que no cayó bien en Madrid y disparó un cruce de declaraciones entre ambos países esta semana.

Entre las primeras reacciones estuvo la del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien calificó la situación de "inexplicable e inaceptable", y anunció que su país no enviaría representación. Luego hubo una queja formal ante México por la no invitación al rey Felipe VI. Y al final a Sheinbaum le tocó salir a explicar el contexto de la decisión.

¿Exactamente por qué no se invitó al monarca a la toma de posesión de este 1 de octubre? La presidenta electa detalló en un comunicado que la razón está en “antecedentes” que se remontan a 2019 y están relacionados con falta de respuestas de la corona española. Según explicó, el hoy mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador pidió en ese momento a la monarquía que se disculpara con los mexicanos por “los agravios causados” durante la Conquista de México (1521-1821). La solicitud también fue enviada al papa Francisco, quien aceptó pedir perdón.

Pero, en el caso de España, "lamentablemente, dicha misiva quedó sin respuesta", dijo Sheinbaum. Y subrayó que cuando la monarquía española se niega a pedir perdón “y, además, no hay una respuesta oficial al presidente”, lo que queda es un “agravio” a todo el pueblo de México.

Sánchez: “Absolutamente inaceptable”

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue enérgico en su reacción a la decisión de México. Aseguró que es "inexplicable e inaceptable" que el rey Felipe VI haya quedado excluido de la investidura en México por decisión de la propia mandataria electa. "Nos parece absolutamente inaceptable que se excluya la presencia de nuestro jefe de Estado", expresó en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York a principios de esta semana.

Y en consecuencia, "por eso hemos manifestado al gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del gobierno de España en señal de protesta", añadió Sánchez.

Posteriormente, Sánchez manifestó su “enorme frustración” por la falta de entendimiento entre dos gobiernos “progresistas”: “Creo que España ya ha fijado una posición de empatía con la sociedad mexicana”.