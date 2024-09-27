En un hecho escalofriante, las autoridades de Gaza devolvieron a Israel un contenedor que transportaba los cadáveres de 88 palestinos no identificados, y calificó la entrega de un "acto inhumano".

Ismail al-Thawabteh, jefe de la oficina de medios del gobierno de Gaza, expresó su indignación al calificar la acción como una "forma humillante" de irrespetar la dignidad del fallecido. Y añadió que la entrega se hizo “sin ninguna coordinación con las partes palestinas o internacionales”.

“Fueron entregados de una manera arrogante y humillante que le falta al respeto a la dignidad de los mártires. Este es un acto inhumano”, dijo a Thawabteh a la agencia de noticias Anadolu. Y agregó que esto representa “un crimen atroz que viola el derecho internacional y el derecho humanitario”.

“El Gobierno decidió devolver los cuerpos al lado israelí hasta que se proporcione información y documentación relacionada con ellos”, agregó.

También señaló que “no es la primera vez que la parte israelí comete actos tan inhumanos contra los mártires. Por lo que instó a las organizaciones internacionales, incluida la Cruz Roja, a intervenir y hacer frente a estas violaciones del derecho humanitario.

Israel ataca escuela que albergaba a cientos de desplazados

La Defensa Civil de Gaza informó que un bombardeo israelí contra una escuela, en la que se refugiaban desplazados, se ha cobrado al menos 15 vidas, entre ellas varios niños.

El ataque aéreo ocurrió en la escuela Al Faluj¡ya en Yabalia, que se convirtió en un refugio para miles de personas que han huido de la incesante ofensiva que Israel lanzó el 7 de octubre contra Gaza.

“Quince mártires, incluidos niños, y decenas de heridos",declaró Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil.