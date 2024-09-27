ORIENTE MEDIO
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Palestinos devuelven 88 cuerpos que Israel entregó en un contenedor en Gaza
Las autoridades de Gaza denunciaron que “en un acto inhumano” Israel entregó 88 cadáveres sin identificar y sin información dentro de un contenedor.
Palestinos devuelven 88 cuerpos que Israel entregó en un contenedor en Gaza
En un hecho escalofriante, las autoridades de Gaza devolvieron a Israel un contenedor que transportaba los cadáveres de 88 palestinos no identificados, y calificó la entrega de un "acto inhumano". Foto: AA. / AA
Por Redacción

En un hecho escalofriante, las autoridades de Gaza devolvieron a Israel un contenedor que transportaba los cadáveres de 88 palestinos no identificados, y calificó la entrega de un "acto inhumano".

Ismail al-Thawabteh, jefe de la oficina de medios del gobierno de Gaza, expresó su indignación al calificar la acción como una "forma humillante" de irrespetar la dignidad del fallecido. Y añadió que la entrega se hizo “sin ninguna coordinación con las partes palestinas o internacionales”.

“Fueron entregados de una manera arrogante y humillante que le falta al respeto a la dignidad de los mártires. Este es un acto inhumano”, dijo a Thawabteh a la agencia de noticias Anadolu. Y agregó que esto representa “un crimen atroz que viola el derecho internacional y el derecho humanitario”.

“El Gobierno decidió devolver los cuerpos al lado israelí hasta que se proporcione información y documentación relacionada con ellos”, agregó.

También señaló que “no es la primera vez que la parte israelí comete actos tan inhumanos contra los mártires. Por lo que instó a las organizaciones internacionales, incluida la Cruz Roja, a intervenir y hacer frente a estas violaciones del derecho humanitario.

Israel ataca escuela que albergaba a cientos de desplazados

La Defensa Civil de Gaza informó que un bombardeo israelí contra una escuela, en la que se refugiaban desplazados, se ha cobrado al menos 15 vidas, entre ellas varios niños.

El ataque aéreo ocurrió en la escuela Al Faluj¡ya en Yabalia, que se convirtió en un refugio para miles de personas que han huido de la incesante ofensiva que Israel lanzó el 7 de octubre contra Gaza.

“Quince mártires, incluidos niños, y decenas de heridos",declaró Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil.

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Bombardeo contra hospital hiere a pacientes

Otro ataque aéreo israelí contra una tienda de campaña en el Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en el centro de Gaza, causó pánico y heridas a pacientes y personal médico. Esto marca otro caso más de infraestructura civil que es blanco de incesantes bombardeos.

Esta tampoco es la primera vez que Israel ataca centros de salud. Hospitales, escuelas y lugares de culto han sido blanco durante la ofensiva que ya cumple casi un año, lo que ha generado miedo y trauma generalizados entre quienes buscan refugio de la violencia.

Testigos informaron de escenas de caos tras el ataque aéreo en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, lo que subraya las peligrosas condiciones a las que se enfrentan las familias desplazadas.

Relacionado“Había cuerpos por todas partes”: relatos del ataque israelí en Nuseirat

41.534 palestinos muertos y 2,4 millones de residentes desplazados

Los incesantes ataques de Israel contra Gaza dejan al menos 41.534 palestinos muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Esta cifra ilustra crudamente la grave crisis humanitaria a la que se enfrenta el enclave, donde casi todos sus 2,4 millones de habitantes han tenido que desplazarse debido a las bombas.

FUENTE:TRT Español y agencias
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