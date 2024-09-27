Más de la mitad de los argentinos, el 52,9% para ser exactos, vive ahora en condiciones de pobreza, según reveló un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Una cifra que se traduce en más de 24 millones de personas, el equivalente a dos veces la población de Suecia.

La pobreza, que aumentó un 11,2% respecto al primer semestre del año pasado, coincidió con los primeros meses de la fuerte política de ajuste del presidente de Argentina, Javier Milei. La indigencia además aumentó 6,2% para ubicarse en el 18,1%, en un país que alcanza los 47 millones de habitantes.

Estas cifras reflejan las difíciles circunstancias que atraviesan muchos argentinos, como Viviana Quevedo, una madre soltera que se quedó sin trabajo en diciembre y está al borde de tener que vivir en la calle.

Quevedo, de 57 años, fue despedida de su trabajo como empleada de limpieza en diciembre. Poco a poco fue entrando en la miseria hasta ya no poder pagar el alquiler de su vivienda, lo que la pone en riesgo de quedarse sin hogar junto con su hija Pamela, de 13 años.

"Sin dignidad"

La crisis económica que atraviesa Argentina obligó a muchas familias a reducir los gastos. Y esto impactó directamente empleos como el de Viviana, quien trabajaba limpiando hogares. Al principio creyó que sería una situación pasajera, pero sigue sin poder salir de ella.

"Estoy en una situación delicada, muy vulnerable. No consigo trabajar y me voy a quedar en la calle el 30 de septiembre", relató. Y dijo que el hotel para el que limpiaba, donde cobraba unos 25 dólares por noche, no le ha pagado aún.

La tasa de desempleo en Argentina, que alcanzó la cifra de 7,6% en el segundo trimestre de 2024, va acompañada de una caída del 1,7% del PIB para el mismo período. Además, la inflación, aunque registró disminución , se encuentra entre las más altas del mundo: 236% en los últimos 12 meses.

Sentada en una avenida comercial del Barrio Norte de Buenos Aires, la presencia pulcra de Viviana, con un puñado de copias de su currículum en la mano, lejos de incomodar, despierta empatía.