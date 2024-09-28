El grupo libanés Hezbollah confirmó la muerte de su líder, Hassan Nasrallah, durante un ataque aéreo israelí en Beirut el viernes.

Un comunicado emitido el sábado por el grupo indicó que Nasrallah “se ha unido a sus compañeros mártires”, y prometió “continuar la guerra santa contra el enemigo y en apoyo de Palestina”.

El Ejército de Israel había informado el sábado por la mañana que el líder del grupo libanés había muerto durante sus ataques llevados a cabo en la noche del viernes, sin embargo, la agrupación no lo confirmó hasta varias horas más tarde.

El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, aseguró que el ataque había tenido como objetivo la sede principal del grupo libanés. Sin embargo, la explosión destruyó seis edificios residenciales, matando al menos a 6 personas e hiriendo a casi 100, según reportó el Ministerio de Salud libanés, aunque se espera que el número aumente significativamente ya que es una zona densamente poblada y los equipos médicos siguen buscando bajo los escombros.