ORIENTE MEDIO
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Hezbollah confirma muerte de su líder, Hassan Nasrallah, en ataque israelí
El grupo libanés anunció que su líder, Nasrallah, murió el viernes durante ataques israelíes en Beirut. En el comunicado afirmó que continuará la “guerra contra el enemigo" y “en apoyo a Palestina”.
Hezbollah confirma muerte de su líder, Hassan Nasrallah, en ataque israelí
Una imagen del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. / Foto: Reuters. / Reuters
Por Redacción

El grupo libanés Hezbollah confirmó la muerte de su líder, Hassan Nasrallah, durante un ataque aéreo israelí en Beirut el viernes.

Un comunicado emitido el sábado por el grupo indicó que Nasrallah “se ha unido a sus compañeros mártires”, y prometió “continuar la guerra santa contra el enemigo y en apoyo de Palestina”.

El Ejército de Israel había informado el sábado por la mañana que el líder del grupo libanés había muerto durante sus ataques llevados a cabo en la noche del viernes, sin embargo, la agrupación no lo confirmó hasta varias horas más tarde.

El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, aseguró que el ataque había tenido como objetivo la sede principal del grupo libanés. Sin embargo, la explosión destruyó seis edificios residenciales, matando al menos a 6 personas e hiriendo a casi 100, según reportó el Ministerio de Salud libanés, aunque se espera que el número aumente significativamente ya que es una zona densamente poblada y los equipos médicos siguen buscando bajo los escombros.

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Por su parte, el jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Herzi Halevi, dijo a primera hora del sábado que la muerte de Nasrallah "no es el fin de nuestras herramientas", dando a entender que Tel Aviv está planeando más ataques. También afirmó que el ataque contra el líder de Hezbollah fue el resultado de un largo período de preparación.

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Ignorando la petición internacional de un cese al fuego en Líbano para evitar una guerra que se extienda por todo Oriente Medio, Israel ha continuado con sus ataques. Además, en los últimos días advirtió que lanzará más ofensivas contra lo que denomina "objetivos" de Hezbollah, aunque en esos ataques han muerto más de 700 personas, en su mayoría civiles, incluidas mujeres y niños.

El ataque de este viernes, en el cual murió Nasrallah, se produce justo después de que la Asamblea General de la ONU, uno de los foros más importantes de la diplomacia mundial, recibiera al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Asimismo, un día antes del ataque, Israel rechazó una propuesta de tregua respaldada por varios países árabes, la Unión Europea e incluso Estados Unidos, su principal aliado. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desestimó el plan, que proponía un alto el fuego de 21 días, y prometió emplear "toda la fuerza" contra Hezbollah "hasta alcanzar nuestros objetivos".

FUENTE:TRT Español y agencias
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