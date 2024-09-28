Las bombas de Israel golpearon este viernes el sur de Beirut, Líbano. El impacto de una de ellas se escuchó a kilómetros de distancia: una fuerte explosión redujo a escombros seis edificios residenciales, matando al menos a 6 personas e hiriendo a 91. Sin embargo, por la magnitud del ataque es probable que el número de muertos aumente significativamente.

Se trata de la mayor explosión que ha sacudido la capital libanesa en el último año y parece probable que esto arrastre a la región a una escalada mayor.

El ejército israelí aseguró que el ataque fue dirigido a una sede del grupo Hezbollah donde se encontraba el líder del grupo libanés, Hassan Nasrallah. Horas después, el grupo confirmó la muerte de su líder.

Esta explosión destruyó seis torres de apartamentos en Haret Hreik, un distrito densamente poblado de los suburbios de Dahiyeh en Beirut, según la agencia nacional de noticias libanesa.

Israel no hizo comentarios sobre qué tipo de bomba ni cuántas utilizó, pero la explosión resultante arrasó una zona más grande que una cuadra.

Una columna de humo negro y naranja se elevó hacia el cielo mientras las ventanas se sacudían y las casas se tambaleaban incluso a unos 30 kilómetros al norte de Beirut.