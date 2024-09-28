El líder del grupo libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, murió este viernes en un ataque israelí en Beirut. Era una figura clave del grupo, el cual dirigió durante más de 30 años.

Su muerte fue confirmada por el propio Hezbollah el sábado en un comunicado, en el cual afirmó que su líder “se ha unido a sus compañeros mártires”. El ejército israelí también informó horas antes que Nasrallah había fallecido durante los ataques que llevó a cabo el viernes.

Nasrallah es por lejos el objetivo más poderoso que ha muerto a manos de Israel en las últimas semanas de intensos ataques en Líbano.

¿Quién fue Nasrallah?

Hassan Nasrallah nació el 31 de agosto de 1960 en la aldea de Bazouriyeh, cerca de Tiro, en el sur del Líbano.

Estaba casado con Fatima Yassin, y tenía cinco hijos: Hadi, Zeinab, Mohammad Jawad, Mohammad Mahdi y Mohammad Ali. Su hijo mayor, Hadi, murió en enfrentamientos con el ejército israelí en el sur del Líbano en 1997.

Nasrallah recibió una educación religiosa en seminarios chiitas en el Líbano, Irak e Irán.

En su juventud, se unió al Movimiento Amal, aunque en 1982, tras desacuerdos sobre cómo resistir la invasión israelí del Líbano, Nasrallah y otros abandonaron Amal y se unieron a Hezbollah, un grupo recién formado.

En 1985, Nasrallah se trasladó a Beirut, donde se convirtió en el subjefe de la región. Más tarde asumió el rol de jefe ejecutivo, encargado de implementar las decisiones del Consejo de la Shura del grupo.

Líder de Hezbollah durante 30 años