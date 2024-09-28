Sindicatos, estudiantes universitarios y ONG de toda España se unieron en una huelga con un objetivo claro: apoyar a Palestina y reclamar al Gobierno romper relaciones con Israel.

Como parte de esta manifestación de solidaridad, una multitud salió a las calles este viernes en la capital, Madrid, y en otras grandes ciudades como Barcelona y Bilbao.

Durante todo el día se organizaron varias manifestaciones, incluidas protestas en fábricas que producen equipo militar y frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. La Delegación del Gobierno informó que unas 6.000 personas participaron en la marcha.

Además, se suspendieron las clases en varias universidades ya que los estudiantes decidieron no asistir como forma de mostrar su solidaridad.

Los organizadores de las manifestaciones expresaron que los ataques de Israel en Gaza se han vuelto "intolerables", instando al gobierno español a "romper de inmediato las relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel" para evitar su participación en la "limpieza étnica de Israel".

Carmen Arnaiz, secretaria de Actividades Sociales de la Confederación General del Trabajo (CGT), una de las líderes de la huelga, indicó: "Organizamos esta acción con el apoyo de muchas ONG para responder a las demandas de los trabajadores palestinos". Destacó que "la mayor acción que podemos tomar como sindicatos es una huelga general", calificándola de simbólica pero significativa.

"El mensaje que queremos enviar al gobierno español y al mundo es cortar todas las relaciones con Israel", indicó Arnaiz, condenando a Israel por su "violación total del derecho internacional y los derechos humanos" y calificando sus acciones de genocidio.