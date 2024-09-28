EUROPA
4 MIN DE LECTURA
Huelga y manifestaciones en España en solidaridad con Palestina
Sindicatos y ONG marcharon en Madrid y otras ciudades españolas en el marco de una huelga de 24 horas. Piden al Gobierno español romper relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel.
Huelga y manifestaciones en España en solidaridad con Palestina
Unas 6.000 personas participaron en la marcha. / Foto: Okba Mohammad. / Others
Por Redacción
28 de septiembre de 2024

Sindicatos, estudiantes universitarios y ONG de toda España se unieron en una huelga con un objetivo claro: apoyar a Palestina y reclamar al Gobierno romper relaciones con Israel.

Como parte de esta manifestación de solidaridad, una multitud salió a las calles este viernes en la capital, Madrid, y en otras grandes ciudades como Barcelona y Bilbao.

Durante todo el día se organizaron varias manifestaciones, incluidas protestas en fábricas que producen equipo militar y frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. La Delegación del Gobierno informó que unas 6.000 personas participaron en la marcha.

Además, se suspendieron las clases en varias universidades ya que los estudiantes decidieron no asistir como forma de mostrar su solidaridad.

Los organizadores de las manifestaciones expresaron que los ataques de Israel en Gaza se han vuelto "intolerables", instando al gobierno español a "romper de inmediato las relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel" para evitar su participación en la "limpieza étnica de Israel".

Carmen Arnaiz, secretaria de Actividades Sociales de la Confederación General del Trabajo (CGT), una de las líderes de la huelga, indicó: "Organizamos esta acción con el apoyo de muchas ONG para responder a las demandas de los trabajadores palestinos". Destacó que "la mayor acción que podemos tomar como sindicatos es una huelga general", calificándola de simbólica pero significativa.

"El mensaje que queremos enviar al gobierno español y al mundo es cortar todas las relaciones con Israel", indicó Arnaiz, condenando a Israel por su "violación total del derecho internacional y los derechos humanos" y calificando sus acciones de genocidio.

RECOMENDADOS

Arnaiz también se refirió a la importancia de interrumpir las exportaciones de armas a Israel e insistió en la necesidad de manifestaciones globales en apoyo a Palestina.

"Es necesario evitar que la matanza de civiles, incluidas miles de mujeres y niños, se convierta en un círculo vicioso como si fuera algo normal", sostuvo.

Por otro lado, la secretaria criticó las prohibiciones de manifestaciones a favor de Palestina en varios países europeos, entre ellos Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Estados Unidos, describiéndolas como "fascismo". Calificó esas prohibiciones como "escandalosas", citando un reciente incidente en Alemania donde un niño fue confrontado por llevar una bandera palestina.

“Prohibir el derecho a protestar y la libertad de expresión es un gran dilema, especialmente para Europa, que dice ser líder mundial en este aspecto", aseveró.

"Espero que la sociedad civil en Europa, que creo que no está de acuerdo con tales prohibiciones y violencia, reaccione", subrayó la funcionaria, añadiendo que "es terrible prohibir una manifestación contra el genocidio".

Los incesantes ataques de Israel que comenzaron el 7 de octubre han matado a más de 41.500 personas, la mayoría mujeres y niños, y más de 96.000 han resultado heridas, según las autoridades locales de salud.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato