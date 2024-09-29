Mientras la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en la Cisjordania ocupada llega a uno de sus puntos más críticos, Israel avanza con sus planes de expansión. Ahora, se conoció que ha aprobado más de 80 planes de asentamientos ilegales.

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) informó que desde finales de 2022, Tel Aviv ha aprobado una serie de planes que incluyen decenas de miles de unidades de asentamiento.

El informe, publicado el sábado por la Oficina Nacional para la Defensa de la Tierra y la Resistencia a los Asentamientos de la OLP, destaca una expansión rápida y sin precedentes de los asentamientos israelíes en tierras palestinas, impulsada por decisiones del gobierno y órdenes militares.

Asimismo, señala que el ejército israelí ha creado "zonas de seguridad" alrededor de muchos de estos asentamientos, invadiendo aldeas palestinas vecinas con el pretexto de proteger a los colonos.

Estimaciones israelíes indican que más de 720.000 israelíes viven actualmente en asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este.