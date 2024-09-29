Que los gobiernos siempre han elegido cuidadosamente las palabras para consolidar su influencia, persuadir a la gente y reducir a sus adversarios es algo sabido. Pero que un Estado emplee el lenguaje bíblico y, en lugar de honrarlo, lo ponga al servicio de justificar matanzas y atrocidades, ya es ir demasiado lejos.

Afortunadamente, hay personas que lo detectan y tienen la valentía para denunciarlo al mundo.

Silvana Rabinovich es una de esas personas. Es una académica de referencia en Latinoamérica, doctora en filosofía, exdocente de Biblia hebrea e investigadora titular en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, aun siendo judía, tuvo –y tiene– el coraje para levantar la voz por los oprimidos en Palestina.

Rabinovich publicó un libro decisivo llamado “La biblia y el dron”, primero editado en España, luego en Argentina, México y ahora en Estados Unidos, donde pone el dedo en la llaga del perverso andamiaje discursivo de Israel a la hora de comunicar sus operaciones militares supuestamente amparadas por el cielo.

“Cada nombre de operativo militar tiene resonancias teológico-políticas. En el 2012, llamaron a uno ‘Pilar de defensa’, que en hebreo significa ‘Columna de nube’. Y uno sabe que en la Biblia la columna de nube era una manifestación de Dios que acompañó a los judíos en el desierto para protegerlos del sol. Pretenderse columna de nube significaba ‘Dios nos va a proteger’. El verdadero judío va con la cabeza cubierta porque recuerda que el poder de Dios está por encima suyo. Pero hoy en día, el Estado de Israel trata a Dios como si fuera su empleado”.

Para llegar a quien es hoy y desmantelar con tanta agudeza el discurso sionista, Silvana tuvo que recorrer un largo camino. Fue su abuelo Wolf, maestro autodidacta, el primero en enseñarle hebreo. Era un distinto: enseñaba con humor, con amor y con espíritu crítico.

“Papá murió cuando yo tenía cuatro años así que él fue como un papá para mí. Mi abuelo a Dios le llamaba ‘mi amigo Jehová’. Le debo a él mi amor por esta lengua. Con él jugábamos a encontrar las raíces de las palabras. Y me enseñó a ver la esencia de cada una de ellas”, cuenta.

Silvana, que es argentina, de la ciudad de Rosario, ganó un concurso de Biblia hebrea y viajó a Israel a fines de los ’70.

Luego, se convirtió en maestra de Biblia. Años más tarde regresó a Israel, donde hizo una maestría en Filosofía: allí tuvo profesores que la marcaron para toda la vida.

“Todas las semanas venía a darnos clases Yehuda Amijai, un poeta maravilloso. Sus clases eran inspiradoras. Él nos enseñó a cuestionar los abusos de poder. Era un pacifista.”

Como Silvana estudió becada en Israel, le tocó devolver, con trabajo, aquella estadía. Así que en los ’90, tomó un empleo como maestra de hebreo en México y luego fue convocada por la universidad. Desde entonces vive en la Ciudad de México.

Relacionado Era el más sionista de la familia y acabó defendiendo a Palestina

Ya basta

De joven, Rabinovich militaba en el movimiento sionista socialista, pues creía que el sionismo tenía una vía moral. Aún no entendía la profundidad de la derrota de las voces disidentes dentro de este.

“Había pensadores que yo admiraba y decían: ‘No podemos repetir la figura de estado nacional que nos expulsó de Europa’”, recuerda Silvana. “Había un sabio judío ortodoxo llamado Yeshayahu Leibowitz, que llamaba a la objeción de conciencia. Llenaba un anfiteatro en la universidad hebrea de Jerusalén en 1982 diciendo: ‘la bandera es un trapo de colores’. Y acusaba a Israel de ser idólatras de la tierra. Les decía fascistas en la cara. Él había huido del fascismo”.

Pero el tiempo y las luchas internas, le demostraron que el discurso sionista se alejaba cada vez más de sus ideales, y se acercaba peligrosamente a la dialéctica de los opresores.

El quiebre se dio a fuego lento. En el 2005, el primer ministro Ariel Sharon decretó un “plan de desconexión”: tras desalojar las colonias judías en Gaza se desentendía de cualquier responsabilidad con los pobladores palestinos, y los exponía para exhibir las “armas probadas” de la industria bélica israelí, algo que Silvana interpretó como el inicio de una tormenta. Y así fue.

En diciembre del 2008, Israel lanzó una invasión salvaje llamada “Plomo fundido”. Silvana dio primero un paso al costado y cortó lazos con el sionismo. Luego, dio un paso al frente en pos de contar la verdad.

“Dije ‘ya basta’. No me callo más. En la comunidad judía te dicen: ‘los trapos sucios se lavan en casa’. Pero luego te das cuenta, que esos trapos nunca se lavan. Y te tratan como tonto utopista. Salí a protestar frente a la Embajada de Israel. No quería que cometieran atrocidades en mi nombre”.

En memoria de los niños palestinos que ya no están

En el 2009, junto a un pequeño grupo de intelectuales judíos, Rabinovich lanzó en México una campaña conmovedora de acción ciudadana. Se llamó “Adopta a un niño muerto”.

En plena masacre del ejército de ocupación israelí, con un tendal de cientos de niños muertos –y mientras el mundo y los medios se desentendían de la tragedia–, Silvana hizo una convocatoria para que las familias adoptaran simbólicamente uno de esos niños, honraran su nombre, llevaran flores a una tumba simbólica y rezaran por su alma.