Todos los jueves, organizaciones sociales se reúnen en el emblemático Parque del Arbolito, en Quito, Ecuador, el punto habitual de concentración para protestas. Su destino es la Embajada de Israel, situada a dos kilómetros de allí.

Familias de varias nacionalidades, desde ecuatorianas hasta egipcias, caminan junto a sus niños con banderas palestinas, cantando y pidiendo por el fin de la ofensiva israelí.

Entre ellos, una mujer con cabello rizado y negro y lentes se abre paso, saludando a varios de los manifestantes. María José Larco, una psicóloga ecuatoriana de 37 años, es una de las personas que participa activamente en entrevistas y en espacios de concientización sobre el pueblo palestino. Para ella, el apoyo al pueblo palestino, que se encuentra a más de 12.000 km de distancia, tiene un carácter personal.

Su abuela, Victoria, oriunda de Beit Jala, nunca obtuvo la nacionalidad ecuatoriana, pese a vivir desde los 10 años en el país. Fue su padre quien decidió emigrar después de ser atacado durante la gran revuelta árabe en 1939.

Recuerda el orgullo por Palestina que su abuela inculcó en ella y en toda su familia materna. Les hablaba sobre los orígenes agricultores de su familia al oeste de Beit Jala, en Al Makhrour, donde su familia tenía tierras que fueron ocupadas, una situación que continúa hasta la actualidad.

Los domingos, María José iba con su familia a comer al Club Árabe Ecuatoriano, como muchas otras familias descendientes de libaneses, jordanos, egipcios y palestinos que conforman la comunidad árabe en el país sudamericano.

Esperaba con ansias las reuniones con su familia materna: venían desde diferentes partes de Ecuador, se reunían y compartían kibeh –una preparación tipo cazuela, una mezcla cocida de cebollas, carne molida de cordero o carne de res y especias–. El baile no podía faltar en estos encuentros que se realizan un par de veces al año.

Más tarde, María José se mudó a Bélgica y luego a España. Recuerda el orgullo que sentía cuando la gente le preguntaba si era árabe.

“Siempre ha sido un orgullo decir que tengo ascendencia palestina. La comida, la música, el baile… siempre han estado presentes en mi vida”, cuenta antes de hacer una pausa.

Sin embargo, el 7 de octubre fue para ella un punto de quiebre.

Del orgullo al activismo

El 7 de octubre fue para ella el inicio de un cuestionamiento profundo sobre la limpieza étnica que sufría el pueblo palestino, sobre el sionismo y la ocupación.

“Veía en los ojos de las mujeres palestinas en la televisión, mujeres que tenían que huir de sus hogares…veía a mi abuela. Veía su cara”, asegura.

Las caras exhaustas de las mujeres palestinas calaban hondo en María José. “Las primeras 3 semanas después de octubre 7 no paraba de llorar”, recuerda. También señala que en esas semanas leyó “El sueño del olivar”, una historia familiar que retrata la vida en Palestina, de la autora Deborah Rohan. Esa lectura la llevó a sentirse mucho más cerca a Palestina.

“Iba a las primeras manifestaciones y la gente se acercaba y me decía fuerza, porque no paraba de llorar”.

María José se volcó a leer vorazmente sobre la historia palestina y en particular sobre la Nakba, término que en árabe significa “la catástrofe”. Esta catástrofe se refiere al desplazamiento forzado de aproximadamente 750.000 palestinos por parte de las milicias sionistas, como parte de su estrategia para crear el estado de Israel en 1948.

Cuando empezó a leer y seguir de cerca los ataques israelíes en Gaza, Maria José no pensó mucho en la resistencia que podría enfrentar por ser una voz que busca crear conciencia sobre el sufrimiento del pueblo palestino. Empezó a notar que incluso en su círculo más cercano no querían abordar el tema.

También notó un declive en el número de proyectos que tenía como consultora independiente, especialmente desde que comenzó a dar entrevistas en medios nacionales. “Me imagino que ellos ven mi nivel de activismo en redes y en las entrevistas”, explica, y advierte que, a partir de ese momento, se le empezaron a cerrar puertas en el ámbito laboral.

Empezó a darse cuenta que existía una especie de tabú alrededor de la causa palestina, pese a que Ecuador ha expresado su apoyo al pueblo palestino y reconoce a Palestina como Estado.