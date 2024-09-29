Los ataques israelíes en el Líbano, dirigidos supuestamente contra Hezbollah, han provocado una grave situación humanitaria. Aproximadamente un millón de personas han sido desplazadas debido a los bombardeos, lo que marca la mayor ola de desplazamiento en la historia del país, según el Gobierno libanés.

El primer ministro, Najib Mikati, confirmó este domingo que el número de desplazados en el país aumentó a casi un millón. Hace menos de una semana, su Gobierno había reportado alrededor de medio millón, lo que muestra un rápido incremento en el número de personas afectadas.

Las imágenes de los desplazados muestran a familias enteras y niños que huyeron de sus hogares pasando la noche en las calles de Beirut, durmiendo en el suelo.

Muchos escapan del sur del país, donde los ataques se intensificaron ampliamente esta semana. Otros huyeron de sus hogares, casi con lo puesto, después de que Israel advirtiera el viernes por la noche que bombardearía varios barrios del suburbio sur de la capital.

El ejército israelí ha bombardeado diariamente lo que denominó “objetivos” del grupo libanés Hezbollah desde el 23 de septiembre, matando al menos a 816 personas, en su mayoría civiles, e hiriendo a más de 2.500, según el Ministerio de Salud libanés.

En este marco, en una conferencia de prensa tras una reunión del comité de emergencia del Gobierno en Beirut, el primer ministro aseguró: “Nuestra prioridad es detener la agresión israelí en curso a través de esfuerzos diplomáticos continuos. No tenemos otra opción”.

Asimismo, reafirmó el compromiso de Líbano con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que pide la cesación de hostilidades entre Israel y Hezbollah. “El ejército libanés está listo para implementar la resolución”, afirmó, enfatizando la importancia de prevenir una mayor escalada.