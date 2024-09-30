ORIENTE MEDIO
Mientras mata a cientos, Israel prepara una operación terrestre en Líbano
En medio de los intensos bombardeos contra Líbano, que han matado a 1.030 personas desde el 16 de septiembre, medios israelíes dicen que operación terrestre busca establecer una “zona de seguridad”.
Tel Aviv se está preparando para una operación terrestre “limitada” en Líbano, informó este domingo el canal público israelí KAN. Foto: AA / AA
Por Redacción
30 de septiembre de 2024

A pesar de que sus intensos bombardeos han sumido al Líbano en una gran devastación que ya cuenta sus muertos por encima de 1.000, para Israel parece no ser suficiente. Tel Aviv se está preparando para una operación terrestre “limitada” en Líbano, informó este domingo el canal público israelí KAN, en medio de una escalada de tensiones que amenaza con desatar una guerra extendida por todo Medio Oriente.

Funcionarios israelíes afirmaron que la posible invasión tiene como objetivo establecer una zona de seguridad en el sur del Líbano. Según KAN, la operación terrestre se evalúa seriamente en Tel Aviv, a pesar de que hay presión por parte de Estados Unidos, principal aliado de Israel, para conseguir una tregua. Washington cree que se debe llegar a un acuerdo para evitar una confrontación militar más amplia.

Ahora bien, Israel está lejos de suspender su ofensiva en Líbano. A primera hora de este lunes lanzó un bombardeo sobre la zona de Kola en Beirut, en lo que representa el primer ataque en el centro de la capital libanesa desde que comenzaron sus enfrentamientos con Hezbollah en octubre de 2023.

Según un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu, un dron atacó un apartamento del quinto piso de un edificio situado en la carretera que une Beirut con el aeropuerto internacional Rafik Hariri. El ataque provocó un incendio en el apartamento, que fue controlado por los bomberos.

El Frente Popular para la Liberación de Palestina confirmó posteriormente el ataque mató a tres de sus líderes: Mohammed Abdel Aal, miembro de la división política y jefe de la división militar y de seguridad; Imad Ouda, comandante militar en el Líbano, y Abdel Rahman Abdel Aal, cuyo cargo no fue revelado.

RelacionadoBombardeo israelí en Beirut reduce a escombros edificios residenciales

Según el diario Israel Hayom, el ejército afirmó haber llevado a cabo un ataque en Beirut y haber apuntado contra objetivos de Hezbollah en el valle de Becá, sin proporcionar más detalles. Además del bombardeo en Beirut, los aviones de guerra israelíes renovaron sus ataques el lunes por la mañana contra supuestos bastiones de Hezbollah en el sur de Beirut, el sur del Líbano y la región de Becá, informó Anadolu.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA) también reportó que Israel además perpetró un ataque aéreo contra el campo de refugiados de El-Buss cerca de Tiro, en el sur del Líbano por primera vez. Hamás dijo que Fateh Sharif, el comandante del grupo en el Líbano, así como su esposa, hija e hijo, murieron en el ataque aéreo.

Durante la noche, los aviones de guerra israelíes atacaron las ciudades de Ebba y el área entre Zebdine y Choukine en el sur del Líbano.

La noticia sobre la posible operación terrestre de Israel y la nueva ola de bombardeos llegan en medio de una situación crítica para Líbano. Los continuados ataques de Tel Aviv, que supuestamente atacan objetivos de Hezbollah pero que en realidad han matado a cientos de civiles, han generado una grave situación humanitaria. Aproximadamente un millón de personas han sido desplazadas debido a los bombardeos, lo que marca la mayor ola de desplazamiento en la historia del país, según el Gobierno libanés.

"Podría ser el mayor desplazamiento de población de la historia de Líbano", declaró el primer ministro de Líbano, Najib Mikati, al confirmar este domingo la cifra de casi un millón de desplazados. Hace menos de una semana, su Gobierno había reportado alrededor de 500.000, lo que muestra un rápido incremento en el número de personas afectadas.

Más de 1.000 muertos en solo dos semanas

Desde el 16 de septiembre, cuando Israel comenzó a bombardear intensamente el Líbano, al menos 1.030 personas murieron, incluidas 156 mujeres y 87 niños, según Firas al-Abyadh, ministro de Salud del país. El funcionario agregó que, en ese mismo período, se registraron 6.352 heridos.

También lamentó que algunas de las víctimas todavía no han podido ser extraídas de debajo de los escombros o que aún no han podido ser identificadas. A lo que se suma que es probable que la cifra de muertos y heridos siga aumentando conforme Israel mantiene los bombareos. De hecho, la andanada de ataques aéreos israelíes de este domingo dejó más de 100 muertes.

Y es que ni siquiera el personal médico está a salvo. Al menos 14 paramédicos murieron en los bombardeos israelíes en Líbano durante los últimos dos días, añadió este domingo el Ministerio de Salud del país.

En un comunicado indicó que los paramédicos fueron asesinados mientras respondían a las llamadas del centro de Defensa Civil en las ciudades de Taybeh y Dir Siriane en el sur, así como en Tayr Debba y Houmine el Faouqa. El ministerio también informó de daños significativos en el Hospital Al Murtada de Baalbek, lo que llevó a su cierre temporal.

"Los paramédicos no participan en operaciones militares: transportan a los fallecidos para el entierro y tratan a los heridos hasta que pueden llegar a los hospitales", agregó. Ante lo que cuestionó "si Israel tiene la intención de que el derramamiento de sangre continúe indefinidamente".

Este viernes, Israel mató al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un bombardeo en Beirut donde también murieron varios comandantes del grupo. Se trató de una operación que volvió a encender las alarmas sobre la escalada en Medio Oriente y una guerra más amplia que envuelva a toda la región.

RelacionadoQuién era Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah que murió en ataque israelí

El derecho internacional humanitario ha sido “pisoteado”

La directora del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, alzó la voz sobre el “flagrante desprecio” a los Convenios de Ginebra en los conflictos que se viven en el mundo.

Spoljaric exigió a los países este domingo que se comprometan urgentemente a respetar el derecho internacional en una entrevista con el diario suizo Le Temps.

El derecho internacional humanitario (DIH) está siendo "pisoteado sistemáticamente por quienes dirigen operaciones militares", dijo.

En ese sentido señaló que el número de heridos y muertos durante los conflictos en "Gaza, Sudán y Ucrania", estaba "más allá de nuestra imaginación".

El Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) es el encargado de salvaguardar el cumplimiento de los Convenios de Ginebra y se esfuerza por actuar como intermediario neutral en los conflictos. Pero el acceso a las poblaciones necesitadas se ve "cada vez más restringido e instrumentalizado", advirtió Spoljaric.

Es "indispensable tomar acciones", dijo, en apoyo del derecho internacional humanitario, cuya función es limitar los efectos de los conflictos armados y proteger a los civiles. “El sufrimiento que presenciamos hoy en los conflictos armados en todo el mundo es una prueba de que los Convenios de Ginebra no se respetan ni se respetan sus normas más fundamentales".

"La situación actual es extremadamente peligrosa", dijo Spoljaric. "El trauma creado por los conflictos en curso corre el riesgo de perseguirnos durante decenios", agregó. "Los países deben hacer de la implementación del DIH una prioridad política", completó.

Ataques de Israel contra Yemen, Siria y Líbano son una “escalada peligrosa”: Hamás

Los ataques del Ejército de Israel contra Yemen, Siria y Líbano representan una "escalada peligrosa" respaldada por Estados Unidos, afirmó el grupo de resistencia palestino Hamás.

En una declaración, el grupo condenó "el bombardeo terrorista sionista de Yemen contra instalaciones civiles en el puerto de Al Hudaida, así como la agresión contra Siria, que constituye una escalada peligrosa y una extensión de la agresión y los crímenes de la ocupación en Palestina, Líbano y la región árabe con el apoyo flagrante de Estados Unidos".

Relacionado¿Por qué miles de personas en Líbano están huyendo a la devastada Siria?

El grupo enfatizó que "el enemigo criminal no quebrará la moral de nuestro pueblo ni de los pueblos de nuestra región, ni socavará la determinación de la resistencia".

Mientras tanto, los ataques israelíes han matado al menos a 41.595 en los últimos 11 meses en Gaza, según el Ministerio de Salud del enclave, 96.251 personas resultaron heridas.

