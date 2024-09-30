Israel lanzó ataques contra los hutíes en Yemen después de que estos dispararan misiles a ese país en los últimos dos días, en un intercambio que abre otro frente en el conflicto regional.

Al menos cuatro personas murieron y otras 33 resultaron heridas este domingo en los bombardeos israelíes contra Yemen, informó en un comunicado el Ministerio de Salud liderado por los hutíes.

El Ejército de Israel dijo en un comunicado que decenas de aeronaves, incluidos aviones de combate, atacaron plantas de energía y un puerto marítimo en los puertos de Ras Issa y Hudaida.

Estos objetivos supuestamente eran utilizados por los hutíes para "trasladar armas iraníes en la región y suministros para las necesidades militares", señaló el portavoz del ejército israelí, David Avraham, en un comunicado a la agencia de noticias AFP.

Los ataques causaron cortes de electricidad en la mayor parte de la ciudad portuaria de Hudaida, según residentes.

"Durante el último año, los hutíes han estado operando bajo la dirección y financiación de Irán y en cooperación con las milicias iraquíes para atacar al estado de Israel, socavar la estabilidad regional y perturbar la libertad de navegación global", señala el comunicado del Ejército.

En julio, Israel también atacó el puerto de Hudaida, causando daños por valor de al menos 20 millones de dólares, según un funcionario del puerto, después de que un bombardeo de un dron hutí penetrara en las defensas aéreas israelíes.

El sábado, los hutíes declararon que el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a manos de Israel, "reforzará su determinación " para continuar atacando el gobierno de Tel Aviv.