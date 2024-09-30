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Israel abre otro frente y bombardea puertos y centrales eléctricas en Yemen
Al menos cuatro personas murieron y otras 33 resultaron heridas en los recientes ataques de Israel, informaron autoridades yemeníes. Simultáneamente, Tel Aviv sigue bombardeando Gaza y Líbano.
Israel abre otro frente y bombardea puertos y centrales eléctricas en Yemen
Los ataques aéreos israelíes en la ciudad portuaria de Hudaida, en el mar Rojo, Yemen, produjeron grandes columnas de humo. / Foto: AFP / AFP
Por Redacción

Israel lanzó ataques contra los hutíes en Yemen después de que estos dispararan misiles a ese país en los últimos dos días, en un intercambio que abre otro frente en el conflicto regional.

Al menos cuatro personas murieron y otras 33 resultaron heridas este domingo en los bombardeos israelíes contra Yemen, informó en un comunicado el Ministerio de Salud liderado por los hutíes.

El Ejército de Israel dijo en un comunicado que decenas de aeronaves, incluidos aviones de combate, atacaron plantas de energía y un puerto marítimo en los puertos de Ras Issa y Hudaida.

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Estos objetivos supuestamente eran utilizados por los hutíes para "trasladar armas iraníes en la región y suministros para las necesidades militares", señaló el portavoz del ejército israelí, David Avraham, en un comunicado a la agencia de noticias AFP.

Los ataques causaron cortes de electricidad en la mayor parte de la ciudad portuaria de Hudaida, según residentes.

"Durante el último año, los hutíes han estado operando bajo la dirección y financiación de Irán y en cooperación con las milicias iraquíes para atacar al estado de Israel, socavar la estabilidad regional y perturbar la libertad de navegación global", señala el comunicado del Ejército.

En julio, Israel también atacó el puerto de Hudaida, causando daños por valor de al menos 20 millones de dólares, según un funcionario del puerto, después de que un bombardeo de un dron hutí penetrara en las defensas aéreas israelíes.

El sábado, los hutíes declararon que el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a manos de Israel, "reforzará su determinación " para continuar atacando el gobierno de Tel Aviv.

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Ataques de los hutíes contra Israel

Los hutíes de Yemen han disparado misiles y drones contra Israel en repetidas ocasiones, en solidaridad con los palestinos en Gaza, desde que comenzó la brutal ofensiva de Tel Aviv contra el enclave el 7 de octubre de 2023.

Los hutíes, que se encuentran amplias zonas de Yemen, forman parte de lo que Irán denomina el "eje de la resistencia" frente a Israel, junto a Hamás y Hezbollah.

Además, suelen atacar a barcos que consideran vinculados a Tel Aviv, Estados Unidos o el Reino Unido en el mar Rojo y el golfo de Adén.

"Ningún lugar está demasiado lejos"

La estación de radio Al Masirah informó el domingo que los ataques israelíes tuvieron como objetivo "los puertos de Hudaida y Ras Issa", así como dos centrales eléctricas, después de anunciar previamente "la agresión israelí contra Hudaida".

Mientras tanto, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, afirmó el domingo que el país atacaría a sus enemigos sin importar la distancia.

"Nuestro mensaje es claro: para nosotros ningún lugar está demasiado lejos", dijo Gallant en un comunicado emitido por su oficina después de supervisar los ataques desde una sala de comando y control de la fuerza aérea a unos 2.000 kilómetros de Yemen.

FUENTE:TRT Español y agencias
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