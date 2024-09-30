Las bombas de Israel siguen cayendo sin pausa a lo largo de todo Gaza: del norte al sur. Mientras la comunidad internacional se concentra en desescalar la alta tensión entre Tel Aviv y el Líbano, que genera temores de una guerra regional, los ataques indiscriminados del ejército israelí en el enclave matan a decenas de palestinos cada día.

Ataques aéreos y por tierra contra hogares, refugios y escuelas se cobraron la vida de al menos a 25 palestinos en varias zonas del enclave solo este domingo.

En el norte de Gaza, en la localidad de Beit Lahiya, cuatro palestinos perdieron la vida en un bombardeo contra una escuela, indicó Mahmoud Bassal, portavoz de la Defensa Civil del enclave.

Mientras tanto, al menos 16 palestinos murieron cuando los ataques del ejército impactaron sobre residencias y lugares donde había familias reunidas, en diferentes zonas del enclave, entre ellas Yabalia, Ciudad de Gaza y el campo de desplazados de Nuseirat, según informó Bassal.

Escuelas bombardeadas

Desde el 7 de octubre, Tel Aviv ha bombardeado de manera sistemática instalaciones civiles, incluidas escuelas, hospitales y lugares de culto en Gaza. En los últimos 10 días, atacó al menos seis escuelas en el enclave.

El bombardeo de este domingo sobre la escuela Um Al-Fahm en Beit Lahiya mató a cuatro palestinos y causó varios heridos, entre ellos, mujeres y niños. El ejército israelí reconoció el ataque, afirmando que su objetivo era un “centro de mando” de Hamás, aunque el edificio en realidad albergaba a cientos de civiles desplazados.