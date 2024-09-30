El pequeño país del Líbano se sacude bajo las al menos 85 toneladas de bombas que se calcula Israel ha lanzado sobre su capital, Beirut, en ataques que han matado a cientos de personas en apenas días. El asesinato confirmado de Hassan Nasrallah, principal líder del grupo libanés Hezbollah, en los intensos bombardeos ha representado un golpe igualmente devastador.
Durante décadas, Nasrallah se erigió como una figura poderosa con una influencia dominante en Líbano, un país profundamente dividido a nivel político. Debido a que era el máximo líder de un grupo respaldado por Irán, archienemigo de Israel por años, la noticia de su asesinato tendrá sin duda un efecto dominó mucho más allá de Líbano.
Aquellos que tienen un resentimiento por la influencia de Irán en la región recibieron la muerte de Nasrallah con satisfacción. En contraste, quienes claman por una respuesta militar a las agresiones de Israel expresaron su tristeza.
A lo que se suma que estallaron varias protestas pequeñas en Beirut y en regiones de Líbano donde se han refugiado miles de desplazados internos. Allí, muchos expresaron su indignación y tristeza por la noticia.
El asesinato contribuyó a la conmoción, el pánico y la confusión que el pueblo libanés lleva meses sufriendo, mientras tanto Nasrallah como funcionarios israelíes intercambiaron declaraciones en las que se comprometían a intensificar los enfrentamientos que ya van a cumplir un año, en medio de la ofensiva que Tel Aviv lanzó contra Gaza el 7 de octubre de 2023.
Más allá de las fronteras del Líbano, y en especial para Irán, la muerte de Nasrallah significa la pérdida de la persona número uno de Teherán en el Levante, que incluso apoyó al gobierno sirio de Bashar Al Assad durante años de conflicto civil.
“Hezbollah, en su punto más débil”
Según un analista político cercano a Hezbollah, quien pidió ser identificado únicamente con sus iniciales RO debido a lo delicado del asunto, la muerte de Nasrallah deja un enorme vacío de liderazgo.
“Los adversarios de Hezbollah considerarán que el grupo se encuentra en su punto más débil y vulnerable. Esto tendrá múltiples consecuencias, entre ellas impactar las posibilidades que tiene de ganar el candidato presidencial Suleiman Franjieh, respaldado por Hezbollah con el lema 'Un presidente que no apuñala a la resistencia'”, señaló RO.
El asesinato de Nasrallah también avivó la ira creciente hacia Irán entre muchos miembros del grupo, debido a lo que varios denominan como un silencio absoluto ante la serie de ataques mortales recientes contra los principales líderes de Hezbollah.
"La furia es comprensible, especialmente después de la ola de golpes que ha recibido el grupo, el más grave de los cuales fue Sayyed Nasrallah. La demora en la confirmación de su asesinato refleja el estado de shock que esto desencadenó en Teherán", explicó RO.
Israel dijo este viernes que su ataque masivo contra Beirut, el cual destruyó edificios de varios pisos, había matado a Nasrallah, pero Hezbollah no lo confirmó sino hasta la tarde del sábado.
El de Nasrallah es el más reciente en una andanada de asesinatos de líderes de Hezbollah a manos de Israel, desde finales de este agosto, incluido el del comandante Fuad Shukr.
“A pesar de la gravedad del ataque y de la magnitud de la pérdida, cualquiera que conozca la doctrina, la ética del grupo y las dificultades por las que ha pasado sabe muy bien que Hezbollah es capaz de establecer un nuevo liderazgo y adaptarse a él”, declaró la fuente a TRT World.
RO destacó, sin embargo, que el principal reto consiste en superar la pérdida de Nasrallah. “Las sociedades orientales aprecian de gran manera a sus líderes, y Nasrallah es uno difícil de sustituir", afirmó.
En cuanto al siguiente movimiento de Irán, la fuente afiliada a Hezbollah dijo que la respuesta de Teherán a los asesinatos, de no declarar una guerra total, es comprensible.
“En un principio, Irán no quería esta guerra y tenía consideraciones internas. No le dio a (el primer ministro de Israel Benjamin) Netanyahu la oportunidad de arrastrarlo a la guerra que él quería entre Washington y Teherán,” él explicó.
Un gran cambio estratégico
Alain Sarkis, comentarista político y periodista, afirmó que el asesinato de Nasrallah muestra que “Irán se está desentendiendo de Hezbollah”.
En declaraciones a TRT World desde Beirut, afirmó que, con el asesinato de Nasrallah, “la región entró en una fase de gran cambio estratégico”.
“¿Veremos pronto el comienzo de las negociaciones nucleares? ¿Habrá pronto un acuerdo entre Estados Unidos e Irán?,” se preguntó Sarkis, en referencia a un acuerdo nuclear firmado por Teherán y seis potencias mundiales en 2015, en virtud del cual Irán se comprometió a frenar su programa nuclear a cambio de que le suspendieran las sanciones internacionales impuestas durante décadas. Sin embargo, Estados Unidos, bajo el gobierno del expresidente Donald Trump, se retiró del acuerdo en 2018.
Según Sarkis, la forma en que la muerte de Nasrallah afecte a Líbano podría estar determinada por el destino de las conversaciones iraníes con Washington.
“Hay una confusión masiva en Líbano en estos momentos. El primer ministro Najib Mikati negociaría con Nasrallah y con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, pero después de estos ataques, Mikati consultaría con Berri. Pero el Gobierno no puede tomar decisiones definitivas antes de recibir las señales estadounidenses para conocer los acontecimientos sobre el terreno. Lo que significa que la posición en el gobierno está vinculada a la posición estadounidense-iraní”, afirmó.
El fin de la guerra
En declaraciones a TRT World, el investigador político Joe Hamoura dijo que anticipa un impulso del Gobierno de Líbano, dirigido por Mikati, para poner fin al enfrentamiento con Israel.
“Mikati no tiene ningún papel real en el conflicto y no forma parte de él, salvo el de acoger a los desplazados y proporcionar asistencia médica. No es un socio principal en el conflicto, puede utilizar medios diplomáticos para presionar en favor de un alto el fuego, y Mikati puede aceptar cualquier acuerdo al que se llegue, ya que no tiene elección,” declaró Hamoura.
Cerca de un millón de libaneses han sido desplazados desde el pasado octubre, como consecuencia de la intensificación de los ataques israelíes. El debilitado sector de salud del país está desbordado por la agresión en curso contra Líbano, tras la muerte de más de 800 personas en los últimos 10 días.
Hammoura anticipó que el asesinato de Nasrallah también pondría fin al “proyecto del chiísmo político” en Líbano, en referencia al dominio de Hezbollah y el Movimiento Amal sobre el país.
"Después de un tiempo, se alcanzaría un acuerdo y se concluiría un arreglo para confirmar el fin de esta era", predijo Hammoura.
En esa línea, citó el asesinato del presidente Bashir Gemayel en 1982, con el que se puso fin al “maronitismo político,” dando paso a la paz tras la guerra civil libanesa. También señaló el fin del sunismo político libanés con el asesinato en 2005 del presidente Rafik Hariri.
“Por ahora, el reinado chií sobre Líbano se derrumbó con el asesinato de Nasrallah”, concluyó.