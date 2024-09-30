TÜRKİYE
Armenia está lista para normalizar “totalmente” sus relaciones con Türkiye
El viceministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Vahan Kostanyan, habló con la agencia Anadolu sobre la “normalización completa” con Türkiye, y el reconocimiento del Estado de Palestina.
“Estamos contentos con la dinámica positiva de la normalización entre Armenia y Türkiye", declaró Vahan Kostanyan, viceministro de Relaciones Exteriores de Armenia. / Foto: AA. / AA
Por Redacción
30 de septiembre de 2024

Armenia está lista para la “normalización total” de sus relaciones con Türkiye y se encuentra satisfecha con la “dinámica positiva” en el proceso, dijo un alto diplomático armenio a la agencia de noticias Anadolu.

Las declaraciones ocurren después de que este martes el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reuniera con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

“Estamos contentos con la dinámica positiva de la normalización entre Armenia y Türkiye, pero creemos que se puede hacer mucho más, especialmente en lo que respecta a la normalización total de las relaciones, la apertura de la frontera y el establecimiento de relaciones diplomáticas,” declaró a Anadolu Vahan Kostanyan, viceministro de Relaciones Exteriores de Armenia en Nueva York.

Kostanyan describió las conversaciones entre Erdogan y Pashinyan como “bastante positivas”, en las que ambos líderes mostraron una “disposición a entender las posiciones del otro”.

El viceministro también destacó acuerdos anteriores sobre cuestiones como la apertura de la frontera a ciudadanos de terceros países y diplomáticos, un acuerdo que se logró en julio de 2022 durante la cuarta ronda de conversaciones de normalización en Viena.

“Volvimos a confirmar, una vez más, que la parte armenia está preparada. Hicimos toda la preparación de infraestructura y trabajo técnico necesario, y estamos listos para proceder a implementar el acuerdo”, según el alto diplomático.

Tras la reunión en Nueva York, Erdogan destacó el “enfoque positivo” de Pashinyan para resolver los antiguos problemas entre Armenia y Azerbaiyán.

Tras el colapso de la Unión Soviética, Türkiye fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Armenia el 21 de septiembre de 1991. Pero en 1993, Türkiye cerró su frontera y cortó lazos tras la ocupación armenia de Karabakh.

Luego de la guerra del Karabakh de 2020, en la que Azerbaiyán recuperó territorio, las relaciones turco-armenias entraron en una nueva fase. En diciembre de 2021, ambos países nombraron representantes especiales para mantener conversaciones que buscaran el proceso de normalización.

Los representantes especiales de Türkiye y Armenia, el embajador turco Serdar Kilic y el vicepresidente del Parlamento armenio Ruben Rubinyan, se reunieron el 30 de julio en la frontera común para celebrar la quinta ronda de conversaciones de normalización.

Beneficios económicos de la normalización

Kostanyan se mostró optimista respecto a la cooperación futura, concretamente en lo que respecta a la reapertura del ferrocarril Kars-Gyumri, que en su opinión aportaría beneficios económicos no sólo a Armenia y Türkiye, sino también a toda la región.

“Sabemos que muchas de las cadenas logísticas están bloqueadas o no funcionan correctamente, y el ferrocarril Kars-Gyumri puede convertirse en una nueva puerta de Armenia a Europa, de Türkiye a Asia Central y a China", afirmó.

“Se puede hacer mucho más, y se puede hacer de una manera más rápida", dijo sobre la normalización de las relaciones.

“Y el mensaje que siempre intentamos transmitir a nuestros distintos homólogos turcos es que el momento de actuar es ahora. No necesitamos perder más tiempo,” añadió Kostanyan.

El reconocimiento de Armenia a Palestina como Estado

Armenia, en una importante medida diplomática, firmó el viernes un acuerdo para establecer relaciones formales con Palestina, según dijo Kostanyan a Anadolu. El país reconoció oficialmente el Estado palestino el 21 de junio de 2024.

Este reconocimiento se alinea con el apoyo que Armenia viene prestando desde hace tiempo a una solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí.

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas se hizo el anuncio de las relaciones diplomáticas formales, en el que el ministro de Relaciones Exteriores armenio, Ararat Mirzoyan, y el primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, firmaron una declaración conjunta.

Mustafa elogió el reconocimiento de Armenia como una “inversión real en la paz” y expresó su gratitud por sus votos a favor en las resoluciones relacionadas con Palestina.

También destacó la importancia del apoyo internacional en medio de la brutal ofensiva de Israel en Gaza, que ha matado al menos a 41.600 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023.

La crisis humanitaria en Gaza ha alcanzado niveles alarmantes, con una grave escasez de alimentos, agua y suministros médicos.

El reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Armenia sigue a decisiones similares de países como España, Noruega e Irlanda.

Kostanyan añadió que “teniendo en cuenta los acontecimientos en Oriente Medio, creíamos, y creemos que era el momento adecuado para reconocer el Estado de Palestina”.

Con este paso que dio Armenia, creemos que puede apoyar la estabilidad y la paz en Oriente Medio, añadió.

Pide la reforma de la ONU

A Kostanyan se le preguntó por la creciente demanda de reforma de la ONU, y dijo que “está claro como el agua” para todos que el sistema multilateral y el orden mundial “no están funcionando correctamente ahora mismo".

“Es urgente reformar el sistema multilateral para restablecer un orden mundial que se base en normas que sean respetadas por todos,” añadió.

FUENTE:TRT Español y agencias
