AMÉRICA LATINA
3 MIN DE LECTURA
Maduro afirma que Machado se irá de Venezuela, pero la opositora lo niega
Al cumplirse dos meses de las elecciones presidenciales en Venezuela, Nicolás Maduro acusó a María Corina Machado de tener planeado salir del país. Así está la situación.
Maduro afirma que Machado se irá de Venezuela, pero la opositora lo niega
Maria Corina Machado, lider de la oposicion, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. / Fotos: Getty Images. / Getty Images
Por Redacción
30 de septiembre de 2024

En medio de las manifestaciones a favor del Gobierno y de las protestas de la oposición, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la líder opositora María Corina Machado prepara su salida del país, una acusación que ella desmintió.

"Hoy les digo, la supuesta abeja reina (Machado) se quedó sin abejas y está preparando maletas marca Gucci (...). Se está preparando para irse también", sostuvo Maduro.

Sin embargo, Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde el 1 de agosto, señaló el viernes pasado que no tiene previsto salir del país, como lo hizo Edmundo González, candidato de la oposición, el 8 de septiembre cuando viajó a España. Machado dijo que planea quedarse en Venezuela, donde “se siente más útil” para “acompañar a los venezolanos”.

RelacionadoMaduro “adelanta” la Navidad en Venezuela en medio tensiones electorales

Las declaraciones de Maduro sobre Machado ocurren dos meses después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el actual mandatario fue proclamado ganador, pero cuyos resultados la oposición disputa.

Manifestaciones a favor del Gobierno y protestas de la oposición

RECOMENDADOS

Una gran cantidad de venezolanos salieron a la calle este domingo: cientos de partidarios de Maduro marcharon en Caracas para reivindicar su reelección, mientras otros lo hicieron para manifestarse en contra del mandatario.

"Hoy, a 60 días, hemos visto en más de 200 ciudades de Venezuela al pueblo de verdad, al pueblo de carne y hueso”, aseguró Maduro, y celebró que a dos meses de los comicios su gobierno está "de pie" y "victorioso".

También se refirió a las manifestaciones y asambleas que convocó la oposición: “Al enjambre que llamaron no les fueron las abejas, ni la que se llama abeja reina apareció".

Por su parte, las concentraciones de la oposición, que denuncia que las elecciones no fueron transparentes, se replicaron en varias ciudades del país y también fuera de Venezuela.

"Aquí estamos firmes, avanzando, cada día con más fuerza y con más ganas, nosotros aquí reunidos como la Venezuela valiente y buena", dijo Machado en una nota de audio divulgada por su equipo.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
El llamado “cambio de régimen” solo ha producido caos: ¿puede Venezuela ser la excepción?
Reportan disparos en Venezuela luego de que Rodríguez asumiera como presidenta encargada: ¿qué pasó?
Maduro se declara inocente en EE.UU. y denuncia su secuestro: “Sigo siendo el presidente de mi país”
Desde protestas hasta celebraciones: así reaccionan venezolanos a la captura de Maduro por EE.UU.
Incertidumbre y geopolítica: ¿qué retos enfrenta el plan de Trump para el petróleo de Venezuela?
La angustia de venezolanos tras ataques de EE.UU. en Caracas: “Ya sé lo que siente la gente de Gaza”
Con el “chavismo” aún en el corazón de Venezuela, ¿qué sigue para el país tras la captura de Maduro?
Trump presiona a Colombia: amenaza con operación similar a la de Venezuela y lanza acusación a Petro
El plan de EE.UU. para Venezuela: secuestrar al presidente Maduro, tomar el petróleo y ¿luego qué?
Vicepresidenta de Venezuela desafía a Trump y califica de "bárbaro" el "secuestro" de Maduro
La advertencia de Trump a Colombia y Cuba, tras atacar Venezuela y capturar a Maduro
Trump afirma que EE.UU. “dirigirá” Venezuela hasta que se produzca una transición política
Las intervenciones de Estados Unidos en América Latina durante los últimos 75 años
Así ha reaccionado el mundo ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Trump dice que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela tras "ataque a gran escala" de EE.UU.
Explosiones sacuden Venezuela en plena madrugada: Gobierno de Maduro denuncia "agresión" de EE.UU.
Venezuela está “lista” para un acuerdo con EE.UU. destinado a combatir el narcotráfico, dice Maduro
EE.UU. reporta cinco muertos más en ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
La huella sionista que opera a la sombra de la megaminería en Mendoza, Argentina, y lo que busca