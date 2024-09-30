En medio de las manifestaciones a favor del Gobierno y de las protestas de la oposición, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la líder opositora María Corina Machado prepara su salida del país, una acusación que ella desmintió.

"Hoy les digo, la supuesta abeja reina (Machado) se quedó sin abejas y está preparando maletas marca Gucci (...). Se está preparando para irse también", sostuvo Maduro.

Sin embargo, Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde el 1 de agosto, señaló el viernes pasado que no tiene previsto salir del país, como lo hizo Edmundo González, candidato de la oposición, el 8 de septiembre cuando viajó a España. Machado dijo que planea quedarse en Venezuela, donde “se siente más útil” para “acompañar a los venezolanos”.

Las declaraciones de Maduro sobre Machado ocurren dos meses después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el actual mandatario fue proclamado ganador, pero cuyos resultados la oposición disputa.

Manifestaciones a favor del Gobierno y protestas de la oposición