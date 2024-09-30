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Maduro afirma que Machado se irá de Venezuela, pero la opositora lo niega
Al cumplirse dos meses de las elecciones presidenciales en Venezuela, Nicolás Maduro acusó a María Corina Machado de tener planeado salir del país. Así está la situación.
Maduro afirma que Machado se irá de Venezuela, pero la opositora lo niega
Maria Corina Machado, lider de la oposicion, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. / Fotos: Getty Images. / Getty Images
Por Redacción

En medio de las manifestaciones a favor del Gobierno y de las protestas de la oposición, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la líder opositora María Corina Machado prepara su salida del país, una acusación que ella desmintió.

"Hoy les digo, la supuesta abeja reina (Machado) se quedó sin abejas y está preparando maletas marca Gucci (...). Se está preparando para irse también", sostuvo Maduro.

Sin embargo, Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde el 1 de agosto, señaló el viernes pasado que no tiene previsto salir del país, como lo hizo Edmundo González, candidato de la oposición, el 8 de septiembre cuando viajó a España. Machado dijo que planea quedarse en Venezuela, donde “se siente más útil” para “acompañar a los venezolanos”.

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Las declaraciones de Maduro sobre Machado ocurren dos meses después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el actual mandatario fue proclamado ganador, pero cuyos resultados la oposición disputa.

Manifestaciones a favor del Gobierno y protestas de la oposición

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Una gran cantidad de venezolanos salieron a la calle este domingo: cientos de partidarios de Maduro marcharon en Caracas para reivindicar su reelección, mientras otros lo hicieron para manifestarse en contra del mandatario.

"Hoy, a 60 días, hemos visto en más de 200 ciudades de Venezuela al pueblo de verdad, al pueblo de carne y hueso”, aseguró Maduro, y celebró que a dos meses de los comicios su gobierno está "de pie" y "victorioso".

También se refirió a las manifestaciones y asambleas que convocó la oposición: “Al enjambre que llamaron no les fueron las abejas, ni la que se llama abeja reina apareció".

Por su parte, las concentraciones de la oposición, que denuncia que las elecciones no fueron transparentes, se replicaron en varias ciudades del país y también fuera de Venezuela.

"Aquí estamos firmes, avanzando, cada día con más fuerza y con más ganas, nosotros aquí reunidos como la Venezuela valiente y buena", dijo Machado en una nota de audio divulgada por su equipo.

FUENTE:TRT Español y agencias
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