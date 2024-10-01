ORIENTE MEDIO
Israel lanza invasión terrestre en Líbano: será paralela a ofensiva en Gaza
El Ejército de Israel anunció una invasión terrestre "limitada y localizada" en el Líbano, que seguirá según la “evaluación” de la situación. La ofensiva se lanza pese a advertencias internacionales.
Las fuerzas de Tel Aviv anunciaron horas antes que habían establecido una zona militar cerrada cerca de las fronteras del país con el Líbano, en medio de reportes de una inminente invasión terrestre israelí en el sur del Líbano. / Foto: AFP. / AFP
Por Redacción
1 de octubre de 2024

El Ejército de Israel anunció que lanzó una invasión terrestre "limitada y localizada" en el Líbano, la cual, señaló, continuará de acuerdo con la “evaluación” de la situación y será en paralelo a la ofensiva en la sitiada Gaza. Simultáneamente, las fuerzas de Tel Aviv lanzaron bombardeos contra varias ciudades del sur del Líbano. La escalada dispara las preocupaciones por una guerra extensa que envuelva a todo Oriente Medio.

Un comunicado militar informó la madrugada de este martes que "siguiendo la decisión del nivel político, hace unas horas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron incursiones terrestres limitadas, localizadas y dirigidas basada en inteligencia precisa contra objetivos e infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano".

"Estos objetivos se ubican en aldeas cercanas a la frontera y representan una amenaza inmediata para las comunidades israelíes en el norte de Israel", agregó el comunicado.

El Ejército mencionó que "está operando de acuerdo con un plan metódico establecido por el Estado Mayor y el Comando Norte, para el cual los soldados de las FDI se han entrenado y preparado en los últimos meses". Según el comunicado, "la Fuerza Aérea de Israel y la artillería de las FDI están apoyando a las fuerzas terrestres con ataques precisos sobre objetivos militares en el área".

Haciendo referencia a la invasión, el comunicado añadió que "la operación 'Flechas del Norte' continuará de acuerdo con la evaluación de la situación y en paralelo al combate en Gaza y en otras áreas".

El ejército de Tel Aviv había anunciado horas antes el lunes que había establecido una zona militar cerrada cerca de las fronteras del país con el Líbano, en medio de reportes de una inminente invasión terrestre israelí en el sur del Líbano.

El comunicado detalló que la zona militar cerrada cubre los asentamientos de Metula, Misgav Am y Kfar Giladi en el norte de Israel, prohibiendo estrictamente la entrada.

Bombardeos simultáneos a la invasión

La agencia oficial de noticias de Líbano (NNA) informó que un bombardeo de artillería en la madrugada de este martes se extendió por más de dos horas y tuvo como objetivo las ciudades de Wazzani, Marjeyoun y Khiyam. Esta acción se produjo en simultáneo a la operación de invasión.

Además, los aviones de guerra israelíes llevaron a cabo un ataque aéreo en la carretera Kawkaba-Marjeyoun, en el sur del Líbano, lo que dañó la carretera.

Un intenso fuego de artillería israelí tuvo como objetivo las cercanías de las ciudades de Khiam, Kfarkela y Odaisseh, en el sur del Líbano, según un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu.

En el mismo contexto, la agencia informó que el ejército israelí lanzó bengalas luminosas en las afueras de la ciudad fronteriza de Ayta ash Shab, en el distrito de Bint Jbeil. Las fuerzas de Israel lanzaron ocho ataques aéreos en los barrios de Laylaki, Haret Hreik y Burj al-Barajneh, en los suburbios del sur de Beirut, el lunes por la noche. Tras los ataques aéreos, aviones de guerra israelíes realizaron vuelos a baja altitud sobre Beirut, según informó la agencia de noticias estatal.

La respuesta de Hezbollah

Por su parte, Hezbollah dijo que había apuntado contra los movimientos de soldados israelíes cerca de las ciudades de Odaisseh y Kfarkela en el sur del Líbano, afirmando "impactos confirmados".

En un comunicado publicado en Telegram, el grupo libanés dijo que sus miembros "atacaron movimientos de soldados enemigos israelíes en los huertos cerca de Odaisseh y Kfarkela con armas apropiadas".

En un comunicado posterior, Hezbollah anunció que atacó "una fuerza israelí en la puerta del asentamiento de Shtula en la Alta Galilea, en el norte de Israel, con proyectiles de artillería, logrando un impacto directo".

El periódico de Israel Yedioth Ahronoth informó que el ejército dijo que después de que sonaran las sirenas en Shtula se detectaron tres cohetes que cayeron en un área abierta.

Órdenes de evacuación

Apenas minutos antes de los bombardeos de Israel, el portavoz de las fuerzas israelíes Avichay Adraee publicó una “advertencia urgente a los residentes de los suburbios del sur de Beirut” en su cuenta de X, antes Twitter. El mensaje incluyó mapas de los edificios que se instaba a evacuar, así como los que se encontraban en estructuras cercanas.

Las órdenes de evacuación abarcaron a los barrios de Laylaki, Haret Hreik y Burj al-Barajneh. Adraee afirmó que los edificios estaban “cerca de instalaciones y sitios afiliados a Hezbollah”, y agregó que “el ejército israelí actuará contra ellos con fuerza”.

Desde el 23 de septiembre, Israel ha lanzado ataques aéreos masivos contra lo que llama objetivos de Hezbollah en todo el Líbano, pero que en realidad han matado a más de 960 personas y herido a otras 2.770, según el Ministerio de Salud libanés.

Varios dirigentes de Hezbollah han muerto en los ataques, incluido su líder principal, Hassan Nasrallah.

La comunidad internacional ha advertido de que los ataques de Israel en el Líbano podrían arrastrar a todo Oriente Medio a una guerra extensa.

FUENTE:TRT Español y agencias
