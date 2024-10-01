El Ejército de Israel anunció que lanzó una invasión terrestre "limitada y localizada" en el Líbano, la cual, señaló, continuará de acuerdo con la “evaluación” de la situación y será en paralelo a la ofensiva en la sitiada Gaza. Simultáneamente, las fuerzas de Tel Aviv lanzaron bombardeos contra varias ciudades del sur del Líbano. La escalada dispara las preocupaciones por una guerra extensa que envuelva a todo Oriente Medio.

Un comunicado militar informó la madrugada de este martes que "siguiendo la decisión del nivel político, hace unas horas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron incursiones terrestres limitadas, localizadas y dirigidas basada en inteligencia precisa contra objetivos e infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano".

"Estos objetivos se ubican en aldeas cercanas a la frontera y representan una amenaza inmediata para las comunidades israelíes en el norte de Israel", agregó el comunicado.

El Ejército mencionó que "está operando de acuerdo con un plan metódico establecido por el Estado Mayor y el Comando Norte, para el cual los soldados de las FDI se han entrenado y preparado en los últimos meses". Según el comunicado, "la Fuerza Aérea de Israel y la artillería de las FDI están apoyando a las fuerzas terrestres con ataques precisos sobre objetivos militares en el área".

Haciendo referencia a la invasión, el comunicado añadió que "la operación 'Flechas del Norte' continuará de acuerdo con la evaluación de la situación y en paralelo al combate en Gaza y en otras áreas".

El ejército de Tel Aviv había anunciado horas antes el lunes que había establecido una zona militar cerrada cerca de las fronteras del país con el Líbano, en medio de reportes de una inminente invasión terrestre israelí en el sur del Líbano.

El comunicado detalló que la zona militar cerrada cubre los asentamientos de Metula, Misgav Am y Kfar Giladi en el norte de Israel, prohibiendo estrictamente la entrada.

Bombardeos simultáneos a la invasión

La agencia oficial de noticias de Líbano (NNA) informó que un bombardeo de artillería en la madrugada de este martes se extendió por más de dos horas y tuvo como objetivo las ciudades de Wazzani, Marjeyoun y Khiyam. Esta acción se produjo en simultáneo a la operación de invasión.

Además, los aviones de guerra israelíes llevaron a cabo un ataque aéreo en la carretera Kawkaba-Marjeyoun, en el sur del Líbano, lo que dañó la carretera.

Un intenso fuego de artillería israelí tuvo como objetivo las cercanías de las ciudades de Khiam, Kfarkela y Odaisseh, en el sur del Líbano, según un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu.

En el mismo contexto, la agencia informó que el ejército israelí lanzó bengalas luminosas en las afueras de la ciudad fronteriza de Ayta ash Shab, en el distrito de Bint Jbeil. Las fuerzas de Israel lanzaron ocho ataques aéreos en los barrios de Laylaki, Haret Hreik y Burj al-Barajneh, en los suburbios del sur de Beirut, el lunes por la noche. Tras los ataques aéreos, aviones de guerra israelíes realizaron vuelos a baja altitud sobre Beirut, según informó la agencia de noticias estatal.