ORIENTE MEDIO
El sufrimiento en Gaza no cesa: Israel ataca refugios, escuelas y viviendas
Los bombardeos israelíes sobre Gaza no cesan y el número de palestinos muertos a manos de su Ejército aumenta diariamente. Mientras tanto, Tel Aviv anunció su invasión en el Líbano.
Palestinos se despiden de sus seres queridos fallecidos en un ataque israelí en Rafah, el 1 de octubre de 2024. / Foto: AA. / AA
Por Redacción
1 de octubre de 2024

Mientras el mundo sigue de cerca la invasión que Israel anunció en Líbano, el número de muertos en Gaza por los ataques de Tel Aviv no deja de aumentar, y el sufrimiento de los palestinos empeora con cada hora que pasa.

Bombardeos de las fuerzas israelíes mataron al menos a 21 palestinos en la madrugada del martes, cuando se lanzaron contra hogares y refugios en todo el enclave asediado.

Aviones de combate atacaron una escuela que albergaba a civiles desplazados en el barrio de Shejaiya, en el este de la Ciudad de Gaza, informó la Defensa Civil palestina, que añadió que siete cuerpos se recuperaron.

RelacionadoMasacres y devastación: Israel sigue bombardeando Gaza sin pausa ni piedad

Asimismo, 13 personas murieron en dos ataques aéreos que impactaron el campo de refugiados de Nuseirat, según reportó una fuente médica a la agencia de noticias Anadolu.

Además, al sur del enclave, otro palestino murió por un ataque de dron contra una tienda de campaña para desplazados en la Ciudad de Rafah.

Poco antes, durante el lunes, una familia murió cuando aviones de guerra atacaron su casa en Beir al Balah y otras tres personas perdieron la vida en un ataque con drones contra un vehículo al noroeste de Jan Yunis. Un bombardeo israelí mató a otra persona en la zona de Al Mawasi, al oeste de Rafah, designada por el ejército israelí como una "zona segura".

RECOMENDADOS

Mientras tanto, equipos de rescate continuaban buscando entre los escombros de la escuela Abu Jaafar Al Mansour, en Beit Lahiya, que fue atacada en la madrugada del lunes.

Las fuerzas del ejército israelí también bombardearon varios barrios de la Ciudad de Gaza, incluidos Tel al Hawa, Al Sabra y Al Zeitoun, pero aún no hay informes disponibles sobre víctimas.

El domingo, Israel mató al menos a 25 palestinos e hirió a muchos otros en ataques en Beit Lahia, Jabalia, la Ciudad de Gaza, el campamento de Nuseirat y Deir al Balah.

Por otro lado, y mientras la cobertura de noticias se hace cada vez más difícil en Gaza, un ataque mató a otro periodista palestino, lo que eleva a 174 el número total de reporteros muertos desde el pasado 7 de octubre, según informó el lunes la Oficina de Prensa del Gobierno. En un comunicado, la entidad identificó a la nueva víctima como Wafa Aludaini.

Aunque la atención de la comunidad internacional se ha enfocado ahora en la frontera con Líbano, donde el Ejército de Israel anunció una invasión terrestre "limitada y localizada", activistas hacen énfasis en no perder de vista la terrible situación de los palestinos en Gaza, mientras la crisis humanitaria se agrava y la hambruna acecha a millones de personas.

Desde el comienzo de su brutal ofensiva contra Gaza, Israel ha matado al menos a 41.595 palestinos, según informó en un comunicado el Ministerio de Salud del enclave este domingo, y más de 96.251 resultaron heridos.

FUENTE:TRT Español y agencias
