México vive un día histórico este martes 1 de octubre: Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta del país, tomará posesión y empezará su período de seis años. Un hito al que llega con paso decidido tras llevarse casi el 60% de los votos en las elecciones federales del pasado 2 de julio. Pero no le espera un panorama fácil, empezando por la violencia del crimen organizado que azota el país.

"Es tiempo de mujeres y de transformación", ha señalado Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México en numerosas ocasiones. De hecho, el día que se conoció su victoria sostuvo: "No llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas”.

Sin embargo, el país que ahora lidera tiene un amplio historial de violencia de género: 10 mujeres son asesinadas todos los días, según cifras de la ONU. Y México es el país de América Latina en el que más aceptación social tiene la violencia doméstica 31,8%. O sea, una de cada tres personas.

En esa línea, María Fernanda Bozmoski, subdirectora del centro Adrienne Arsht para América Latina, que forma parte del centro de pensamiento The Atlantic Council, dijo a la agencia de noticias AFP que tener a una mujer como presidenta no es garantía de un mayor enfoque en los derechos de las mujeres.

"Cuando pensamos en otras mujeres líderes en la región, eso no necesariamente se traduce en que los asuntos de las mujeres sean una prioridad", declaró a la AFP. Y también destacó que Sheinbaum enfrenta otros asuntos urgentes como la seguridad, la energía y la política exterior.

A sus 62 años, Sheinbaum juramentará ante el Congreso su compromiso de liderar el país de habla hispana más poblado del mundo: 129 millones de habitantes. Luego encabezará la celebración popular en el Zócalo, la principal plaza de Ciudad de México.

México ahora se suma a la lista de países latinoamericanos que son o han sido gobernadas por mujeres: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá.

“Heredera” de López Obrador

Científica de carrera, Sheinbaum se ganó al electorado con la promesa de continuar la agenda de reformas del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, miembro del partido gobernante Morena y, además, su mentor.

Un detalle que no es menor si se tiene en cuenta que AMLO, como también es conocido, entrega la batuta presidencial con una popularidad cercana al 70%, explicada principalmente por sus políticas enfocadas a ayudar a los mexicanos más pobres.

De hecho, al poner la desigualdad bajo el foco de atención, López Obrador llevó a que amplios sectores de la población restauraran su confianza en el Gobierno. En 2023, el 61% de los mexicanos dijo tener fe en su gobierno, en comparación al 29% registrado cuando asumió el cargo. “La mayoría de la población siente que finalmente hay alguien en el poder que responde a sus intereses”, dijo el historiador Humberto Beck al diario The Guardian.

Popularidad aparte, AMLO entrega un México que lleva años, incluso antes de su mandato, azotado por la violencia de los cárteles de la droga que ejercen control sobre algunas zonas del territorio, y extienden su poder a través de asesinatos, secuestros y sanguinarios crímenes.

La creciente violencia criminal, vinculada al narcotráfico y a bandas dedicadas a la extorsión, entre otros delitos, deja un saldo de más de 450.000 asesinatos en el país desde finales de 2006.

Aunque Sheinbaum ha dicho que mantendrá la polémica estrategia de su predecesor de "abrazos, no balazos", basada en emplear políticas sociales para abatir las causas de la criminalidad, algunos expertos esperan cambios en su enfoque.