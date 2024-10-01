Estados Unidos endureció las restricciones al derecho de asilo en la frontera con México, casi un mes antes de las elecciones presidenciales, en las que las políticas inmigratorias desempeñan un papel clave. Las nuevas medidas prohíben a las autoridades otorgar asilo a los migrantes cuando consideren que el flujo en la frontera excede su límite.

Hace tres meses, el Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, autorizó restringir la concesión de asilos si el número de “cruces irregulares” de migrantes ascendía a 2.500 en promedio cada día durante una semana. En ese momento se consideró que para reabrir las solicitudes de asilo, las cifras tenían que promediar menos de 1.500 por día en el mismo lapso.

Sin embargo, una nueva versión de la medida, que entra en vigencia este martes 1 de octubre, establece que los números diarios tendrán que promediar menos de 1.500 durante 28 días consecutivos para que las restricciones sean suspendidas.

Además, ahora el Gobierno incluirá a todos los niños en esa cifra total, mientras que la directriz anterior sólo incluía a los niños migrantes provenientes de México, lo cual aumentará la probabilidad de que las cifras superen el tope.

Estos cambios harán mucho más difícil suspender las restricciones para las solicitudes de asilo.

Asociaciones denuncian que la medida es ilegal

Las asociaciones de defensa de los migrantes interpusieron una demanda contra el decreto en junio y este lunes volvieron a denunciar el endurecimiento de la medida.

"Esta norma es ilegal", afirmó Omar Jadwat, un directivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en un comunicado.