Al invadir Líbano, Israel arriesga una larga lucha: Funcionarios de EE.UU.
Un alto funcionario del Departamento de Estado le dijo a TRT World que es vital que cualquier acción militar se ejecute con precisión para evitar una mayor desestabilización en la región.
La invasión israelí en curso es la primera incursión importante de Israel en Líbano en dos décadas, lo que genera preocupación. / Foto: AFP / AFP
Por Redacción
1 de octubre de 2024

A la luz de las crecientes tensiones que desató la incursión terrestre de Israel en el sur del Líbano, funcionarios de Estados Unidos expresaron un prudente optimismo con respecto a los parámetros estratégicos que Tel Aviv planea llevar a cabo en la nueva ofensiva.

La Casa Blanca asegura que vigila de cerca la situación en constante evolución. En esa línea, funcionarios del Gobierno de Biden enfatizaron en la importancia de realizar maniobras militares cuidadosas para evitar una mayor escalada ante las volátiles condiciones.

Los funcionarios también advirtieron sobre el peligro de que la operación se intensifique, tanto en magnitud como en duración.

"Existe la posibilidad inminente de que Israel se vea atrapado en un prolongado combate en el sur del Líbano. Un resultado de ese tipo complicaría la ya delicada dinámica de la región", dijo el lunes a TRT World un alto funcionario del Departamento de Estado.

Horas antes este martes, el Gabinete de Seguridad Nacional de Israel aprobó formalmente lo que ha denominado la "próxima fase" de su actual ofensiva en el Líbano.

Los medios de comunicación israelíes indicaron que algunas unidades militares ya habían empezado incursiones a pequeña escala dentro del Líbano, después de que la fuerza aérea israelí bombardeara varios objetivos en todo el país durante los últimos días, lo que aumentó aún más las tensiones.

Un saldo devastador

A medida que aumenta la amenaza de un conflicto regional más amplio, la reciente invasión de Israel es la primera incursión significativa en Líbano en más de dos décadas. Esta acción ha intensificado las preocupaciones sobre la posibilidad de que una escalada del conflicto involucre a otras potencias regionales.

Los aviones de guerra israelíes bombardearon implacablemente el sur de Beirut, atacando varios barrios el lunes, incluidos Laylaki, Al Mariya, Haret Hreik y Burj Al Barajneh.

El balance en el Líbano ha sido devastador: los ataques israelíes han matado al menos a 95 personas y herido a 172, según el Ministerio de Salud.

Los recientes ataques aéreos de Israel ya han provocado alarma en los países vecinos, generando llamado a la moderación por parte de los observadores internacionales.

FUENTE:TRT World
