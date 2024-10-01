A la luz de las crecientes tensiones que desató la incursión terrestre de Israel en el sur del Líbano, funcionarios de Estados Unidos expresaron un prudente optimismo con respecto a los parámetros estratégicos que Tel Aviv planea llevar a cabo en la nueva ofensiva.

La Casa Blanca asegura que vigila de cerca la situación en constante evolución. En esa línea, funcionarios del Gobierno de Biden enfatizaron en la importancia de realizar maniobras militares cuidadosas para evitar una mayor escalada ante las volátiles condiciones.

Los funcionarios también advirtieron sobre el peligro de que la operación se intensifique, tanto en magnitud como en duración.

"Existe la posibilidad inminente de que Israel se vea atrapado en un prolongado combate en el sur del Líbano. Un resultado de ese tipo complicaría la ya delicada dinámica de la región", dijo el lunes a TRT World un alto funcionario del Departamento de Estado.

Horas antes este martes, el Gabinete de Seguridad Nacional de Israel aprobó formalmente lo que ha denominado la "próxima fase" de su actual ofensiva en el Líbano.

Los medios de comunicación israelíes indicaron que algunas unidades militares ya habían empezado incursiones a pequeña escala dentro del Líbano, después de que la fuerza aérea israelí bombardeara varios objetivos en todo el país durante los últimos días, lo que aumentó aún más las tensiones.