Irán disparó cientos de misiles balísticos contra Israel en medio de la brutal ofensiva de Tel Aviv contra Gaza y la reciente invasión al Líbano.

Durante el ataque, que comenzó este martes, se lanzaron al menos 400 misiles contra Israel, según reportaron medios iraníes.

En una declaración preliminar, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) señaló que el ataque con misiles fue en respuesta al asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, hace un mes, así como del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y del comandante del CGRI, Abbas Nilforoshan, el viernes pasado.

También advirtió que si Israel responde al ataque con misiles, se enfrentará a más incidentes "devastadores". Además, señaló que el ataque se llevó a cabo con el apoyo del Ejército y el Ministerio de Defensa.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que los ataques se basaron en los "derechos legítimos" del país y agregó que se dio una "respuesta decisiva" a la "agresión" de Israel.

En la misma línea, la misión de Teherán ante la ONU señaló este martes que al disparar una andanada de misiles contra Israel, Irán llevó a cabo una "respuesta legal, racional y legítima".

"La respuesta legal, racional y legítima de Irán a los actos terroristas del régimen sionista, que implicaron atacar a ciudadanos e intereses iraníes y atentar contra la soberanía nacional de Irán, se ha llevado a cabo debidamente", dijo la misión en la plataforma X, antes Twitter."Si el régimen sionista se atreve a responder o cometer más actos de malevolencia, se producirá una respuesta posterior y devastadora. Se recomienda a los estados regionales y a los partidarios de los sionistas que se alejen de ese régimen", agregó la misión.