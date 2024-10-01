ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
¿Por qué Irán lanzó ataque contra Israel con  misiles balísticos?
La misión de Teherán ante la ONU señaló que Irán llevó a cabo una "respuesta legal, racional y legítima" al lanzar una andanada de misiles contra Tel Aviv.
¿Por qué Irán lanzó ataque contra Israel con  misiles balísticos?
El Ejército de Israel dijo que interceptó una gran cantidad de misiles que Irán disparó contra su territorio. / Foto: AP / AP
Por Redacción

Irán disparó cientos de misiles balísticos contra Israel en medio de la brutal ofensiva de Tel Aviv contra Gaza y la reciente invasión al Líbano.

Durante el ataque, que comenzó este martes, se lanzaron al menos 400 misiles contra Israel, según reportaron medios iraníes.

En una declaración preliminar, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) señaló que el ataque con misiles fue en respuesta al asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, hace un mes, así como del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y del comandante del CGRI, Abbas Nilforoshan, el viernes pasado.

También advirtió que si Israel responde al ataque con misiles, se enfrentará a más incidentes "devastadores". Además, señaló que el ataque se llevó a cabo con el apoyo del Ejército y el Ministerio de Defensa.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que los ataques se basaron en los "derechos legítimos" del país y agregó que se dio una "respuesta decisiva" a la "agresión" de Israel.

En la misma línea, la misión de Teherán ante la ONU señaló este martes que al disparar una andanada de misiles contra Israel, Irán llevó a cabo una "respuesta legal, racional y legítima".

"La respuesta legal, racional y legítima de Irán a los actos terroristas del régimen sionista, que implicaron atacar a ciudadanos e intereses iraníes y atentar contra la soberanía nacional de Irán, se ha llevado a cabo debidamente", dijo la misión en la plataforma X, antes Twitter."Si el régimen sionista se atreve a responder o cometer más actos de malevolencia, se producirá una respuesta posterior y devastadora. Se recomienda a los estados regionales y a los partidarios de los sionistas que se alejen de ese régimen", agregó la misión.

RECOMENDADOS

“Muy pocos heridos”

El portavoz militar de Israel señaló que hubo muy pocos heridos después del ataque con misiles de Irán y que la población puede salir de los refugios antibombas.

El ejército israelí informó que interceptó una gran cantidad de los misiles que disparó Irán y añadió que hubo algunos "impactos" durante el ataque.

"Logramos un gran número de interceptaciones. Hubo algunos impactos en el centro y otras áreas en el sur del país", dijo el portavoz del Ejército, el contralmirante Daniel Hagari.

Después del ataque, las fuerzas israelíes afirmaron que los misiles de Irán representan una escalada grave y peligrosa, y que responderán en el momento que elijan, según reportó la Agencia Anadolu.

Posteriormente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvo que Irán cometió un gran error y que pagará por él. "Quien nos ataca, le atacamos", añadió. En ese sentido, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, sostuvo que "Irán no ha aprendido una lección sencilla: quienes atacan al Estado de Israel, pagan un alto precio".

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco
Por qué el uranio de Irán sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones con EE.UU.
Por Murat Sofuoglu
La ofensiva genocida de Israel contra Gaza cumple 1.000 días entre ruinas e incertidumbre